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Областная олимпиада "Школа безопасности - 2023" объединила более 70 детей из центрального региона Беларуси

Правила поведения при пожаре и на льду, ориентирование на местности и оказание первой медицинской помощи - областная олимпиада "Школа безопасности" объединила более 70 детей со всего центрального региона страны. Встретились юные спасатели на базе Боровлянской средней школы №3: там прошло тестирование. На сто вопросов нужно было ответить за 60 минут. Лучших знатоков среди победителей районных этапов выбирали в трех возрастных номинациях. В перерывах же между "огненными смарт-соревнованиями" работали интерактивные площадки. Школьники играли в тематические шашки и складывали познавательные пазлы. На конкретных случаях также изучали правила поведения в квартире и на природе. И, конечно же, примеряли форму спасателей.

В каждой номинации выбрали по три победителя. В топе команды Несвижского, Столбцовского и Дзержинского районов. Минскую область лучшие юные спасатели представят на республиканском этапе. Финал состоится в марте на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

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