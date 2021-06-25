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Областное объединение профсоюзов реализует 26 проектов из всех районов центрального региона

Итоги первого конкурса "Профсоюзное движение. Минская область. 2020" подвели на диалоговой площадке в Национальной библиотеке. Тематика проектов разная: от развития спортивного движения до совершенствования жилищного законодательства. Активно свои идеи высказывала и молодежь. Ее интересовали вопросы трудоустройства и профориентация. В проектах участники искали конструктивные инициативы, которые принесут реальную пользу на местах. Наибольшее число заявок поступило из Борисовского района.

Все 26 проектов найдут реализацию в регионах, откуда поступили заявки. Поддержку им окажут профсоюзное движение и органы местного самоуправления.


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