Областной этап конкурса "SuperПРОФИ-2024" проходит в Червене

Самые одаренные и амбициозные. Молодые специалисты организаций Минской области встретились сегодня на конкурсе "SuperПРОФИ-2024". Среди участников 37 профессионалов. Все они прошли отбор в своих учреждениях, а затем и городской этап.

На областном уровне каждый представил жюри видеоролик, визитку и творческий номер.

Минская область богата на одаренную молодежь. В Червенском доме культуры свои организации представляют работники сфер медицины, образования, сельского хозяйства, промышленности. Все они прошли городские этапы, а здесь лучшие из лучших.

Каждый специалист подготовил видеоролик, визитку и творческий номер. Важно не только ярко презентовать себя, но и раскрыть жюри специфику своей работы. Оценивают качество и оригинальность выступлений, художественный уровень, артистизм.