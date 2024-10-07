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Областной этап конкурса "SuperПРОФИ-2024" проходит в Червене
Самые одаренные и амбициозные. Молодые специалисты организаций Минской области встретились сегодня на конкурсе "SuperПРОФИ-2024". Среди участников 37 профессионалов. Все они прошли отбор в своих учреждениях, а затем и городской этап.
На областном уровне каждый представил жюри видеоролик, визитку и творческий номер.
Минская область богата на одаренную молодежь. В Червенском доме культуры свои организации представляют работники сфер медицины, образования, сельского хозяйства, промышленности. Все они прошли городские этапы, а здесь лучшие из лучших.
Каждый специалист подготовил видеоролик, визитку и творческий номер. Важно не только ярко презентовать себя, но и раскрыть жюри специфику своей работы. Оценивают качество и оригинальность выступлений, художественный уровень, артистизм.
"SuperПРОФИ" объединяет работающую молодежь уже второй год подряд. В 2024 году приехала 37 человек из разных уголков центрального региона. Они вдохновленные, готовы улучшать свои достижения и помогать развиваться своим организациям.
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