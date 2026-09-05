Областной этап конкурса "SuperПрофи" объединил в Витебске 60 представителей различных профессий

В Витебске определили лучших молодых работников учреждений, предприятий и организаций.

Областной этап конкурса "SuperПрофи-2026" объединил 60 представителей различных профессий Витебщины. Среди участников - медики, педагоги, аграрии, спасатели. Молодые специалисты соревновались в 16 номинациях. Особый акцент - рабочим специальностям. Каждый представил видеоролик о своих достижениях, визитку и творческий номер, который отражает специфику профессии.

Ирина Софейченко, начальник отдела главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома:

"Это тот лифт роста молодежи, который очень важен и нужен, особенно для наших молодых специалистов. Ребята находят свою изюминку и с таким интересным подходом рассказывают о своей малой родине, увязывая это со своей профессией, что очень сложно было судить".

"SuperПрофи-2026" объединяет работающую молодежь уже 4-й год. Интерес к конкурсу растет, расширяется и спектр номинаций.