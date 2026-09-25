Областной этап ProfSkills Belarus - 2027: как прошла битва лучших мастеров центрального региона

В Борисове прошел областной этап конкурса профессионального мастерства. На ProfSkills Belarus - 2027 свои навыки и мастерство продемонстрировали не только будущие специалисты, но и их наставники - почти 160 человек. Победители представят центральный регион на республиканском этапе.

Даже самая незначительная деталь - это бал, который приближает к победе. Конкурс профессионального мастерства охватил 36 компетенций: от строителей и поваров до аграриев и специалистов легкой промышленности. Среди участников не только учащиеся колледжей со всей Минской области, но и мастера производственного обучения.

Александр Тишко, мастер производственного обучения Червенского строительного колледжа:

"Начал работать мастером производственного обучения в 80-е годы. Учу ребят каменным работам, штукатурным, плиточным. Выложить идеально ровно рисунок, выступы для ребят молодых очень сложно".

Маргарита Дулько, учащаяся Молодечненского государственного колледжа:

"Я пошла в эту профессию, потому что очень люблю готовить. Повар-официант - это такая профессия в сфере услуг, предназначенная помогать людям. Это пригодится и в жизни. Узнаем очень много".

Конкурсные задания максимально приближены к реальным производственным условиям. Оценивают не только качество итоговой работы, но и процесс. К примеру, опрятность рабочего места и внешний вид. Почти 160 участников - победители районных этапов.

Валентина Жуковец, начальник центра профессионального образования Минского областного института развития образования:

"Наши учащиеся соревнуются в тех умениях и навыках, которые они получили в учреждениях образования в процессе обучения. Это такой хороший стимул для будущего профессионального роста, старт в профессию, в карьеру. Лидерские качества, настойчивость - это все очень помогает в жизни особенно молодому поколению".

Победители областного этапа представят центральный регион на республиканском финале. Особый акцент организаторы сделали на профориентацию. Конкурсные локации посетили более 750 школьников со всей области. Ученики 7-9 классов смогли вживую увидеть работу мастеров и, возможно, определиться с будущей профессией.