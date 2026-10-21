Областной форум отцов и детей прошел в Столбцовском районе

21 октября в Беларуси отмечают День отца. Как отметил в поздравлении Президент Александр Лукашенко: "Праздник олицетворяет особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания".

По стране прошли различные мероприятия. В Столбцовском районе, например, областной патриотический форум отцов и детей объединил семьи Минской области.

Священные страницы истории, личный пример и крепкие семейные традиции - в День отца знаковое место Столбцовского района объединило представителей всех уголков Минской области.

Участниками масштабного форума стали 23 отца и 23 ребенка. Среди них и Андрей Сойко - учитель из Березинского района приехал с младшим сыном Даниилом.

"Мы принимаем участие в таком форуме уже не первый раз. Конечно, такое мероприятие поднимает статус отца, на нас смотрят как на полноценную семью, где есть не только хорошие дети, но и хороший отец. Не только дети смотрят, а также и взрослые. Я полагаю, что это должно являться примером и для взрослых, потому что создание семьи и детей - это нелегкий шаг, на который соглашаются не все мужчины и не сразу", - рассказал учитель немецкого языка СШ № 3 г. Березино Андрей Сойко.

"Мой папа очень хорошо ремонтирует вещи, например, телевизор, телефоны. Еще помогает в школе ремонтировать. Мы с папой занимались спортивным ориентированием, футболом, волейболом", - поделился сын Андрея Сойко Даниил.

Центральным событием программы стал доверительный диалог отцов и детей. Участники обсудили ключевые ориентиры воспитания, а также познакомились с успешными региональными инициативами.

Наталья Устинович, начальник управления Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

"Отцовство и материнство у нас в равной степени поддерживается государством. Если говорить о ключевых моментах поддержки отцов в нашей стране - это и декретный отпуск (отцы тоже могут иметь до 14 дней отпуска при рождении ребенка), это и отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, это и отличная гарантия в трудовой сфере, в пенсионном законодательстве для отцов, которые воспитывают детей-инвалидов. Также есть у нас преференции для родителей, у которых двое и более детей до 16 лет: они имеют дополнительный свободный день в неделю или месяц в зависимости от количества детей".

Место встречи выбрали с глубоким смыслом: родовая усадьба политического деятеля Феликса Дзержинского сегодня служит настоящим символом верности долгу и принципам. В стенах Дома-музея разговоры о патриотизме и исторической памяти обретают личный контекст для каждого участника.