От блокчейна и криптовалют до агротуризма и секретов национального костюма - таким широким оказался круг тем областного конкурса исследований. Интеллектуальное состязание собрало более двух сотен школьников со всего центрального региона.

Все они представили свои наработки, опыты и находки по 20 направлениям - физике, химии, истории, астрономии, географии.

Дарья Грошева, учащаяся Несвижской гимназии:

"Название моей исследовательской работы - "Использование принципа тенсегрити при создании простейшей конструкции". Если говорить совсем простым языком, принцип тенсегрити - это конструкции без привычных ножек, которые держатся за счет взаимодействия двух сил. В продаже есть много готовых наборов, где в комплекте уже идут все детали, пропилы и инструкции, да и в интернете по этой теме очень много видео. Мне эта идея очень понравилась, и я подумала: почему бы не сделать такое самой? Я загорелась этой задумкой, подключила к ней папу и свою учительницу - и в итоге у меня получилась отличная тема для исследовательской работы".

Федор Дробеня, ректор Минского областного института развития образования:

"Задача, прежде всего, - это развитие исследовательских компетенций у учащихся, подготовка их к дальнейшей научной деятельности в университетах и, конечно, перспективное развитие нашей технической отрасли. Спецификой проведения конкурса в Минской области является и то, что у нас есть секции для самых юных участников. Учащиеся пятых и седьмых классов уже могут попробовать себя в исследовательской деятельности".

Презентации пройдут в течение 2 недель. Самые изобретательные исследователи отправятся на республиканский этап. Лучшие из лучших смогут стать стипендиатами спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов.