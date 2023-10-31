Областной антифашистский форум прошел в Гомеле

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Коммунистической партии Беларуси:

В это непростое время геополитической трансформации, когда одни народы хотят подчинить себе другие народы, очень важно сохранить свою идентичность, важно помнить свою историю для того, чтобы не дать себя использовать. Мы видим, что происходит с теми народами, которые не устояли, которые подверглись давлению, пошли на поводу у сильных мира сего. Что с ними произошло? Во многих государствах, не только в Украине, идут войны. Мы не должны этого допустить.