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Областной антифашистский форум прошел в Гомеле
Самое большое зло - фашизм. Он против духовности, культуры, человеческой природы. В Гомеле прошел областной антифашистский форум, приуроченный к 105-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
Сегодня Запад в открытую демонстрирует нацистские лозунги, а Беларусь противостоит нацизму. Об этом говорят спикеры, подчеркивая: правда должна звучать на весь мир. Площадка собрала представителей органов власти, депутатского корпуса, силовых ведомств, общественных организаций.
На форум съехались делегации из всех регионов Гомельской области, чтобы защитить историческую правду и сказать решительное "нет" фашизму. Сегодня идет информационно-психологическое противоборство, и от результатов на идеологическом фронте многое зависит. Отсюда акцент на укреплении могущества страны по всем направлениям и в национальном самосознании.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Коммунистической партии Беларуси:
В это непростое время геополитической трансформации, когда одни народы хотят подчинить себе другие народы, очень важно сохранить свою идентичность, важно помнить свою историю для того, чтобы не дать себя использовать. Мы видим, что происходит с теми народами, которые не устояли, которые подверглись давлению, пошли на поводу у сильных мира сего. Что с ними произошло? Во многих государствах, не только в Украине, идут войны. Мы не должны этого допустить.
Факт
Граждане Украины, покинувшие пределы своей родины по политическим мотивам, инициировали создание в нашей стране движения "Украинцы Беларуси".
О важности сохранения исторической правды говорили у Вечного огня на Кургане Славы. Это знаковое для каждого патриота место, пропитанное кровью советских солдат. Здесь собрана земля с более чем сотни полей сражений Великой Отечественной войны. К мемориалу легли живые цветы, также прозвучали обещания последовательно и настойчиво бороться за справедливость.
Татьяна Яковцева, жительница г. Гомеля:
Я член общественного объединения "Патриоты Беларуси". И девиз нашего объединения - "Помним прошлое, ценим настоящее, думаем о будущем". Я за мир, я против войны, против фашизма.
Мы должны объединиться, потому что в единстве, сплоченности, в солидарности, в сотрудничестве сила. И сегодня форум показал, что единомышленники всегда объединяются и всегда противостоят любым угрозам.
Также сегодня делегаты антифашистского съезда заложили в Гомеле аллею молодых саженцев в честь дружбы, мира и созидания.
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