Конкурс "Властелин села" собрал 14 команд области

Сделать качество жизни на селе на уровне города - один из приоритетов нашего государства. Впрочем, герои нашего следующего сюжета - ни за что бы не променяли сельский быт на городскую суету. Областной этап ежегодного проекта "Властелин села" собрал в Полоцком районе 14 семей. Какие испытания приготовили участникам на этот раз - расскажет Ольга Масловская.



Областной финал. На кону не только звание лучшей молодой семьи на селе в регионе, подарки, главный из которых поездка в Мир и Несвиж, но и путевка в суперфинал, где сойдутся семейные команды из всех областей страны. Семья Юлии и Александра Дылевич из Глубокского района в своих силах уверена на 100 процентов. Еще бы: в группе поддержки все родственники до третьего колена. Но главные помощники - это четверо детей.







Первое испытание - конкурс визиток - самое сложное. Пусть позади сито отборочных туров, но на сцене участники по-прежнему чувствуют себя не в своей тарелке. Во время подготовки к конкурсу пришлось примерить еще одно непривычное амплуа - режиссеров-документалистов. Каждая семья готовила видеоролик о своем быте, жизни в деревни и каждодневных хлопотах, как то сбор урожая и заготовка дров. Но эти испытания из конкурсной программы организаторы вычеркнули, предложив взамен помериться силой и ловкостью в сельском гольфе, боулинге по-белорусски и сельскохозяйственной эстафете.



Самое вкусное приберегли напоследок - конкурс драников. Для проголодавшихся болельщиков - ароматы, сводящие с ума, а для участников - последний шанс доказать свое превосходство. Кстати, чтобы испечь блины, необходимо было разжечь колоду! Это древний, но не забытый в Придвинье способ приготовления пищи. С первого раза получилось не у всех.







Штрафные баллы и не всегда самые быстрые секунды настроения участникам не испортили. "Властелин села" объединяет. Поэтому, как за себя, радовались победе семьи из Полоцкого района. В следующие выходные им тоже не придется скучать: впереди республиканский финал, который состоится в Воложине.



