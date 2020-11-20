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Областной этап республиканской олимпиады по финансовой письменности прошел в столице

Дружить с цифрами со школы. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой письменности прошел в столице. Участники интеллектуального соревнования разбираются в инвестициях, цифровом банкинге, страховании. Центральный регион в этом году представили 70 лучших юных экономистов, которые стали победителями районных этапов. Ученики смогли проявить себя в решении точных задач, а также выразить и обосновать свою точку зрения в теоретических вопросах.

По итогам конкурса определили трех победителей - из Смолевичей, Воложина и Столбцов. Они представят Минскую область на заключительном, республиканском этапе, который пройдет 13 декабря.

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