ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Областной этап соревнований по лесопожарному спорту прошел в Пуховичах

Точность и скорость движений - главное условие для получения лучшего результата. В Пуховичах прошел областной этап соревнований по лесопожарному спорту. Сотрудники лесных хозяйств центрального региона соревновались в скорости развертывания снаряжения для тушения лесных возгораний и в меткости попадания струей воды по мишеням. Дистанцию проходили на время.

Лучшим по итогам забега стал пожарный расчет из Смолевичского лесхоза. Команда представит Минскую область на республиканском этапе соревнований.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все