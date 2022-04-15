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Областной этап соревнований по лесопожарному спорту прошел в Пуховичах
Точность и скорость движений - главное условие для получения лучшего результата. В Пуховичах прошел областной этап соревнований по лесопожарному спорту. Сотрудники лесных хозяйств центрального региона соревновались в скорости развертывания снаряжения для тушения лесных возгораний и в меткости попадания струей воды по мишеням. Дистанцию проходили на время.
Лучшим по итогам забега стал пожарный расчет из Смолевичского лесхоза. Команда представит Минскую область на республиканском этапе соревнований.
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