Областной этап соревнований по лесопожарному спорту прошел в Пуховичах

Точность и скорость движений - главное условие для получения лучшего результата. В Пуховичах прошел областной этап соревнований по лесопожарному спорту. Сотрудники лесных хозяйств центрального региона соревновались в скорости развертывания снаряжения для тушения лесных возгораний и в меткости попадания струей воды по мишеням. Дистанцию проходили на время.



Лучшим по итогам забега стал пожарный расчет из Смолевичского лесхоза. Команда представит Минскую область на республиканском этапе соревнований.