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Областной форум "Строим будущее вместе" прошел в Жодино
Патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и социальные гарантии. В Жодино сегодня обсудили проект изменений и дополнений Конституции. К диалогу во время областного форума "Строим будущее вместе" подключились сотни женщин центрального региона. Большой разговор объединил представительниц разных профессий и возрастов. В топе тем - статус Всебелорусского народного собрания, связь поколений и семейные ценности.
Ольга Бруй, заместитель гендиректора ОАО "Слуцкий мясокомбинат":
Семья - это союз мужчины и женщины. Я надеюсь, такой блок вопросов будет закреплен в новом проекте Конституции. Важен блок исторической памяти, социальных вопросов. В момент пандемии мы столкнулись с тем, что человек должен прежде всего сам заботиться о здоровье. И ответственность нести сам - тогда мы справимся со всеми проблемами.
В честь 30-летия Белорусского союза женщин вручили награды тем, кто внес особый вклад в развитие не только организации, но и страны.
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