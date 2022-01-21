Областной форум "Строим будущее вместе" прошел в Жодино

Патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и социальные гарантии. В Жодино сегодня обсудили проект изменений и дополнений Конституции. К диалогу во время областного форума "Строим будущее вместе" подключились сотни женщин центрального региона. Большой разговор объединил представительниц разных профессий и возрастов. В топе тем - статус Всебелорусского народного собрания, связь поколений и семейные ценности.



Ольга Бруй, заместитель гендиректора ОАО "Слуцкий мясокомбинат":

Семья - это союз мужчины и женщины. Я надеюсь, такой блок вопросов будет закреплен в новом проекте Конституции. Важен блок исторической памяти, социальных вопросов. В момент пандемии мы столкнулись с тем, что человек должен прежде всего сам заботиться о здоровье. И ответственность нести сам - тогда мы справимся со всеми проблемами.



В честь 30-летия Белорусского союза женщин вручили награды тем, кто внес особый вклад в развитие не только организации, но и страны.