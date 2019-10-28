Цветное восприятие стихотворений, экологически чистое топливо и электронная книга для людей со слабым зрением. Областной конкурс исследовательских работ прошел в Минске. Были представлены более 700 исследований от учащихся школ и колледжей центрального региона. Лучшие разработки - а это 250работ - продемонстрировали в 19 разных секциях.



Победителей выбрали в каждой секции. В следующем году они представят Минскую область на республиканском этапе конкурса.



