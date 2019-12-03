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Областной конкурс по робототехнике пройдет в Минске
Областной конкурс по робототехнике объединит креативных школьников Минской области. В пятницу ученики посоревнуются в восьми номинациях. Среди их робосумо и роборейс. Причем самыми младшими участниками турнира будут первоклассники. Многие из них - ученики STEM-центров. Кстати, в этом году смарт-чемпионат впервые станет этапом республиканского турнира. А в следующем году в Минской области впервые пройдет форум STEM-центров.
Сейчас STEM-центры работают в пяти городах Минской области. В ближайшее время планируют открыть еще три - в Дзержинском и Вилейском районах, а также в Солигорске.
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