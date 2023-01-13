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Областной музей образования открыли в Слуцке
К 85-летию Минской области в Слуцке торжественно открыли областной музей образования. Он разместился в здании гимназии номер один - старейшей школы страны.
Особенно ярким получилось колядное выступление учащихся. Они же провели и первую экскурсию по музею для гостей, среди которых более 80 ветеранов педагогического труда. Имена многих учителей и их достижения вписаны в летопись центрального региона. Представлены все районы и город Жодино.
Среди экспонатов не только школьные артефакты советских времен, но и предметы с вековой историей. Новый музей образования станет местом притяжения для всех работников педагогической сферы и их учеников.
Также в Слуцке награды и памятные подарки от руководства области в честь 85-летия центрального региона получили ветераны труда и действующие педагоги.
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