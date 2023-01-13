Областной музей образования открыли в Слуцке

К 85-летию Минской области в Слуцке торжественно открыли областной музей образования. Он разместился в здании гимназии номер один - старейшей школы страны.

Особенно ярким получилось колядное выступление учащихся. Они же провели и первую экскурсию по музею для гостей, среди которых более 80 ветеранов педагогического труда. Имена многих учителей и их достижения вписаны в летопись центрального региона. Представлены все районы и город Жодино.

Среди экспонатов не только школьные артефакты советских времен, но и предметы с вековой историей. Новый музей образования станет местом притяжения для всех работников педагогической сферы и их учеников.