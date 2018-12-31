Областной новогодний праздник собрал в Витебске около тысячи детей из всех уголков северного региона

В хороводе победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний, а также дети из многодетных, малообеспеченных семей и сироты. Масштабный праздник по традиции проходит во время благотворительной акции «Наши дети». После торжественной части зрителей ожидало путешествие в новогоднюю сказку.

Участников праздника также пригласили на интерактивные площадки. Для детей организовали фотозоны, мастерские новогодних сувениров, а также новогодние выставки.