Областной праздник детства в Вилейке собрал полтысячи мальчиков и девочек из центрального региона

Эпицентром масштабного областного праздника, посвященного Международному дню защиты детей, стала Вилейка. Сегодня сюда съехались полтысячи мальчиков и девочек со всех уголков центрального региона. Творческие выставки и мастер-классы, интерактивы, фотозоны. Колоритная площадка развернулась на главной площади. Пришел праздник и во Дворец культуры: концерт, спектакль, церемония награждения. Слова благодарности звучали в адрес родителей-воспитателей детских домов семейного типа.