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Областные "Дожинки-2026" проходят в агрогородке Жемчужный

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5 сентября в агрогородке Жемчужный Барановичского района проходит областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки-2026".

Главные герои праздника - аграрии, чей труд позволил наполнить закрома.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля. Глава государства адресовал труженикам Брестской области самые теплые поздравления с главным праздником хлеборобов.

Как в Барановичском районе чествуют хлеборобов, см. видео.

Разделы:

ОбществоСельское хозяйство

Теги:

аграрииДожинкипраздникифестиваль
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