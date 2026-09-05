Областные "Дожинки-2026" проходят в агрогородке Жемчужный
Автор:Кристина Сущеня
5 сентября в агрогородке Жемчужный Барановичского района проходит областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки-2026".
Главные герои праздника - аграрии, чей труд позволил наполнить закрома.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля. Глава государства адресовал труженикам Брестской области самые теплые поздравления с главным праздником хлеборобов.
Как в Барановичском районе чествуют хлеборобов, см. видео.