Областные "Дожинки" соберут гостей в Шклове и Калинковичах

Краткий пересказ от ИИ

Осень - самое время подвести итоги агросезона и сказать слова благодарности хлеборобам за труд. Сразу два региона Беларуси празднуют областные "Дожинки" - Гомельская и Могилевская области. 10 октября в Калинковичах и Шклове развернутся гулянья.

Полтора километра только торговых рядов, это вдвое больше чем на областных "Дожинках" в 2025 году, а еще почти 700 артистов приедут в Шклов, чтобы поздравить лидеров уборочной, сказать слова благодарности тем, кто своим трудом обеспечивал продовольственную безопасность страны.

Город встречает гостей обновленным. Практически на всех объектах социальной сферы прошли текущие ремонты. Парки радуют новыми игровыми площадками. Расписные остановочные павильоны украсили улицы. Лоском и большим концертом встретит центральная площадь Шклова.

Михаил Павлович, зампредседателя Шкловского райисполкома: "Наш город значительно преобразился. На улицах и дворовых территориях была проведена укладка более 100 тыс. кв. м асфальта. В городском парке появились три новые площадки: детская, спортивная и веревочный городок. Также благоустроен пруд".

Словом, развернуться гостям фестиваля будет где. Нашлось место и большой ярмарке с подворьями от каждого района с угощениями, и выставке сельхозтехники. Мастера подготовили множество сувенирной продукции, в том числе с эмблемой "Дожинок".

Оксана Куденкова, завсектором культуры Шкловского райисполкома: "Это яркий праздник всех хлеборобов и всех земледельцев. Город Шклов приглашает всех гостей. Наш уютный, славный город Шклов накормит всех. Всем будет весело, интересно, задорно, ярко. Приезжайте, мы вас ждем!"

Могилевской области есть чем гордиться. 100-тысячные рубежи по намолотам перешагнули Могилевский, Шкловский и Горецкий районы. Самая высокая урожайность тоже в Шкловском районе. В целом по области тысячниками стал 381 экипаж: 27 семейных, 33 молодежных. Лучшие из лучших станут участниками церемонии награждения и зрителями большого гала-концерта.

На каждой площадке "Дожинок" в Шклове будет раскрыта тема Года белорусской женщины. А еще пройдут конкурсы декоративных композиций из овощей и фруктов, снопов, на лучшее подворье. Будут работать фудкорты, передвижной зоосад, полевая кухня. Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" назовет обладателей Гран-при.

А в Калинковичах передовики уборочной кампании Гомельщины пройдут торжественным шествием.

На главных улицах райцентра развернутся выставка техники, торговые ряды, экспозиции, праздничные локации. О традициях, культуре, экономическом потенциале районов области расскажут тематические подворья. Будет представлен весь колорит региона.

Главная сцена фестиваля в Калинковичах не будет пустовать до самого вечера. Выступят лучшие творческие коллективы региона. Украшением станет "КаверХорШоу". Ярким заключительным аккордом фестиваля тружеников села станет красочный фейерверк.