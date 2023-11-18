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Областные "Дажынкі-2023" прошли в городском поселке Октябрьский. Расскажем, чем запомнился этот праздник
Тружеников села сегодня чествовали в Гомельской области. Фестиваль-ярмарку "Дажынкі-2023" встретил городской поселок Октябрьский. Праздник хлеба, труда и любви к родной земле. Праздник тех, кто в горячую пору ответственно трудился на полях и думал о том, чтобы обеспечить страну хлебом. Миссия почетная, ответственная. Ведь абсолютно очевидно, что в отсутствие продовольственной безопасности вряд ли можно было бы говорить о суверенитете и независимости Беларуси. Подробности у Натальи Игнатенко.
Гомельская область празднует "Дажынкі"
По-народному и с душой. Октябрьский принимает гостей праздника с задорными песнями, танцами. Тысячи гостей со всех уголков страны съехались сюда, чтобы высказать благодарность передовикам жатвы. Главное богатство - люди. Своим трудом хозяева на земле укрепляют престиж родного края.
Все ярко, все красиво. Мне особенно понравились вот эти фотозоны, красота, символ Октябрьского - берагиня. Ну, здорово, располагает. Всем хорошего праздника.
Беларусь хлебосольная страна. Подтверждение тому - изобилие на торговых рядах, подворьях, фуд-кортах.
Мы жарим наши белорусские драники, настоящие драники из нашей белорусской картошки. К драникам еще сало, шкварки с луком и яйцом домашним. Все вкусно.
Уборочная позади, однако на полях все еще продолжаются работы. Готовят сельхозугодья к новому сезону, ставят технику на ремонт. Времени на передышку нет, но в такой фестивальный день героям жатвы можно перевести дух. Колонна за колонной идут делегации. На уборочной страде Добрушский район в числе лидеров, первые тысячники в области отсюда.
Мы с напарником намолотили около 1,5 тыс. тонн зерна. Это хлеб, мы кормим родину нашу, убираем каждое зернышко. Надо, чтобы не было потерь у нас, тогда результатом будем гордиться.
Этот год нас испытал каждого в отдельности и всех вместе. По результатам 10 месяцев объем производства товарной продукции 105,2 %. Это определенный задел на развитие 2024 года. Мы собрали на сегодняшнюю дату кукурузы, зерна колосовых и рапса 1 15 000 тон.
В этом году настоящий строительный бум пережила столица фестиваля. Преобразились объекты инфраструктуры, жилые дома, транспортные артерии и парковые зоны. А в самом сердце районного центра появились новые архитектурные формы. Символичное место - Аллея героев с барельефами 21-го Героя Советского Союза.
"Дажынкі" - не просто праздник для людей, это еще и большой социальный проект.
Гостей фестиваля сегодня встречала и провожала обновленная автостанция. Она преобразилась полностью: радует фасад и посадочный перрон, комфортным стал зал ожидания, благоустроили прилегающую территорию, организовали безбарьерную среду. Достойный подарок местным жителям.
Нужное людям
Это уже традиция - открывать социальные объекты, нужные людям. Беларусбанк не первый год реализует благотворительные инициативы. Активная гражданская позиция, социальная ответственность бизнеса - философия и система ценностей. Детство должно быть радостным и счастливым - правило, которому следует многотысячный коллектив. И свои добрые намерения подтверждает реальными делами. На одну современную игровую площадку в Октябрьском стало больше. Финансируя строительство важных объектов, Беларусбанк инвестирует в наших детей, а значит, в будущее.
Внесли тоже свой вклад в благоустройство города - мы подарили детскую спортивно-развлекательную площадку. Сегодня ее открыли, я уже видел, наблюдал, как детки играли, занимались, очень рады. Вклад в будущее - это всегда хорошо. В банке есть программа специальная "Вектор доброты". В рамках этой программы мы работаем и там, где есть необходимость, мы такие подарки делаем.
Портфель благотворительных инициатив крупнейшего банка страны пополнился еще одним проектом - "В школу с Беларусбанком". Комфортабельные автобусы производства МАЗ теперь подвозят малышей на учебу из самых отдаленных деревень. Ключи от одного из них сегодня вручили директору Октябрьской средней школы № 1.
Представители Беларусбанка в рамках акции "Подарок городу" сделали действительно значимый и знаковый подарок. Самое главное - это подарок для подрастающего поколения, для наших детей, для нашего будущего, поэтому большие слова благодарности от жителей Октябрьского района.
Чествование героев уборочной страды Гомельской области
Кульминация торжеств - чествование героев уборочной страды. Вклад каждого в общий каравай неоценим. Их успехи и достижения придают уверенность в завтрашнем дне. Комбайнеры, водители, работники зерносушильных комплексов. Их призвание - приумножать достояние страны. Лидерам жатвы вручили заслуженные награды.
Перевез 1062 тонны зерна на МАЗЕ, МАЗ пятитонник. За это попал на "Дажынкі" областные. Мы тем богаты, что у нас много своего, много зерна, молока. Мы должны быть спокойны за свое будущее.
Конечно, если мы хотим жить хорошо, то без создания условий для развития сельского хозяйства, переработки - никуда. А кроме того, как еще сказал Президент, огромные ресурсы, которые мы получаем от экспорта сельскохозяйственной продукции, позволяют нам решать многие вопросы государства.
Белорусы сполна вкладываются в сельское хозяйство, обрабатывают землю на совесть. И она платит взаимностью. Задача на новый сезон - превзойти прошлогодние показатели.
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