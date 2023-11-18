Областные "Дажынкі-2023" прошли в городском поселке Октябрьский. Расскажем, чем запомнился этот праздник

Тружеников села сегодня чествовали в Гомельской области. Фестиваль-ярмарку "Дажынкі-2023" встретил городской поселок Октябрьский. Праздник хлеба, труда и любви к родной земле. Праздник тех, кто в горячую пору ответственно трудился на полях и думал о том, чтобы обеспечить страну хлебом. Миссия почетная, ответственная. Ведь абсолютно очевидно, что в отсутствие продовольственной безопасности вряд ли можно было бы говорить о суверенитете и независимости Беларуси. Подробности у Натальи Игнатенко.

Гомельская область празднует "Дажынкі"

По-народному и с душой. Октябрьский принимает гостей праздника с задорными песнями, танцами. Тысячи гостей со всех уголков страны съехались сюда, чтобы высказать благодарность передовикам жатвы. Главное богатство - люди. Своим трудом хозяева на земле укрепляют престиж родного края.

Все ярко, все красиво. Мне особенно понравились вот эти фотозоны, красота, символ Октябрьского - берагиня. Ну, здорово, располагает. Всем хорошего праздника. Елена Музыченко, жительница Ельского района

Беларусь хлебосольная страна. Подтверждение тому - изобилие на торговых рядах, подворьях, фуд-кортах.

Мы жарим наши белорусские драники, настоящие драники из нашей белорусской картошки. К драникам еще сало, шкварки с луком и яйцом домашним. Все вкусно. Ирина Торчик, жительница Житковичского района





Уборочная позади, однако на полях все еще продолжаются работы. Готовят сельхозугодья к новому сезону, ставят технику на ремонт. Времени на передышку нет, но в такой фестивальный день героям жатвы можно перевести дух. Колонна за колонной идут делегации. На уборочной страде Добрушский район в числе лидеров, первые тысячники в области отсюда.

Мы с напарником намолотили около 1,5 тыс. тонн зерна. Это хлеб, мы кормим родину нашу, убираем каждое зернышко. Надо, чтобы не было потерь у нас, тогда результатом будем гордиться. Георгий Борщевский, старший комбайнер молодежного экипажа ОАО "Калининский" Добрушского района

Этот год нас испытал каждого в отдельности и всех вместе. По результатам 10 месяцев объем производства товарной продукции 105,2 %. Это определенный задел на развитие 2024 года. Мы собрали на сегодняшнюю дату кукурузы, зерна колосовых и рапса 1 15 000 тон. Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома

В этом году настоящий строительный бум пережила столица фестиваля. Преобразились объекты инфраструктуры, жилые дома, транспортные артерии и парковые зоны. А в самом сердце районного центра появились новые архитектурные формы. Символичное место - Аллея героев с барельефами 21-го Героя Советского Союза.

"Дажынкі" - не просто праздник для людей, это еще и большой социальный проект.

Гостей фестиваля сегодня встречала и провожала обновленная автостанция. Она преобразилась полностью: радует фасад и посадочный перрон, комфортным стал зал ожидания, благоустроили прилегающую территорию, организовали безбарьерную среду. Достойный подарок местным жителям.

Нужное людям

Это уже традиция - открывать социальные объекты, нужные людям. Беларусбанк не первый год реализует благотворительные инициативы. Активная гражданская позиция, социальная ответственность бизнеса - философия и система ценностей. Детство должно быть радостным и счастливым - правило, которому следует многотысячный коллектив. И свои добрые намерения подтверждает реальными делами. На одну современную игровую площадку в Октябрьском стало больше. Финансируя строительство важных объектов, Беларусбанк инвестирует в наших детей, а значит, в будущее.

Внесли тоже свой вклад в благоустройство города - мы подарили детскую спортивно-развлекательную площадку. Сегодня ее открыли, я уже видел, наблюдал, как детки играли, занимались, очень рады. Вклад в будущее - это всегда хорошо. В банке есть программа специальная "Вектор доброты". В рамках этой программы мы работаем и там, где есть необходимость, мы такие подарки делаем. Виктор Ананич, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк", член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Портфель благотворительных инициатив крупнейшего банка страны пополнился еще одним проектом - "В школу с Беларусбанком". Комфортабельные автобусы производства МАЗ теперь подвозят малышей на учебу из самых отдаленных деревень. Ключи от одного из них сегодня вручили директору Октябрьской средней школы № 1.

Представители Беларусбанка в рамках акции "Подарок городу" сделали действительно значимый и знаковый подарок. Самое главное - это подарок для подрастающего поколения, для наших детей, для нашего будущего, поэтому большие слова благодарности от жителей Октябрьского района. Ирина Намоченко, председатель Октябрьского райисполкома

Чествование героев уборочной страды Гомельской области

Кульминация торжеств - чествование героев уборочной страды. Вклад каждого в общий каравай неоценим. Их успехи и достижения придают уверенность в завтрашнем дне. Комбайнеры, водители, работники зерносушильных комплексов. Их призвание - приумножать достояние страны. Лидерам жатвы вручили заслуженные награды.





Перевез 1062 тонны зерна на МАЗЕ, МАЗ пятитонник. За это попал на "Дажынкі" областные. Мы тем богаты, что у нас много своего, много зерна, молока. Мы должны быть спокойны за свое будущее. Николай Мохорев, водитель КСУП "Светиловичи-Агро" Ветковского района

Конечно, если мы хотим жить хорошо, то без создания условий для развития сельского хозяйства, переработки - никуда. А кроме того, как еще сказал Президент, огромные ресурсы, которые мы получаем от экспорта сельскохозяйственной продукции, позволяют нам решать многие вопросы государства. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси