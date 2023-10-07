Областные "Дажынкi" в Хотимске празднуют с большим размахом

Презентация подворий каждого района, широкая ярмарка с большим выбором товаров: разнообразная продовольственная продукция, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников. Сегодня городской поселок Хотимск в Могилевской области стал сердцем фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2023", сообщает БЕЛТА.

Выставку-ярмарку"Багач Магілёўшчыны"подготовилМогилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы совместно с клубными учреждениями региона. На тематических площадках районов и городов области продемонстрированы успехи и достижения сельскохозяйственных и других предприятий и организаций.

Для Хотимского района "Дажынкi" стали очень долгожданным праздником - такой размах тут впервые. Подготовка была самой серьезной. И даже дождливая погода не смогла испортить настроение гостям и участникам фестиваля.

Традиционно самыми яркими локациями стали подворья районов Могилевской области. Здесь каждый мог не только приобрести разнообразную сувенирную продукцию, но и познакомиться с традициями, ведь они у каждого свои. Аутентичные костюмы, танцевальные и вокальные номера, игры и забавы - каждый смог найти себе занятие по вкусу.

Руководитель народного ансамбля народной песни "Березка" Березовского сельского дома культуры Хотимского района Инна Захаренко вместе с коллективом работали на подворье. Готовились к этому дню основательно, продумывая каждую мелочь. "Сегодня у нас очень ответственный день, ведь мыпринимающая сторона. Мы надеемся, что нашим гостям понравится у нас, а погода не сможет испортить хорошее впечатление, - рассказала она. - Готовились к сегодняшнему дню очень серьезно. Наши костюмы из этнографического музея, это аутентичные вещи. Переднику, наверно, около 100 лет".

"Дажынкi", считает женщина, отличный праздник, чтобы встретиться со старыми друзьями. "Встретили много однокурсников из разных уголков области. Дрибин, Бобруйск, Славгород, Климовичи, - поделилась женщина. - Сегодня в Хотимске вся Могилевская область собралась".

Презентация ведущих предприятий района, дегустация продукции и задорные песни - у подворья Могилевского района, как всегда, многолюдно. "Угощаются у нас все желающие, никто голодным не уходит. С учетом погоды очень своевременным стало решение угощать гостей куриным бульоном, - рассказала заведующая сектором культуры Могилевского райисполкома Наталья Гомонова. - В качестве развлечений у нас на подворье есть игровая площадка, аттракционы для детей и взрослых и, конечно же, это песни и танцы. "Дажынкi" - это праздник хорошего настроения, ведь сегодня мы чествуем аграриев, благодаря которым на наших столах есть достаток".

Разнообразные угощения дополнили дух праздника. Горячая уха и бульоны, шашлыки, чай и разносолы - все это смогли попробовать гости областного фестиваля. Так, на площадке Могилевского агролесотехнического колледжа угощали вкусной и сытной ухой, а предприятия региона баловали гостей новинками и полюбившимися продуктами.

Тематические площадки, спортивные активности и квесты, подготовленные учреждениями образования, пришлись по вкусу маленьким гостям "Дажынак".

Настоящим центром притяжения стала площадка МЧС. Здесь и демонстрация спецтехники, и показательные выступления спасателей. Как рассказал начальник Центра безопасности и жизнедеятельности Могилевского областного управления МЧС Евгений Гончаров, сегодня значимый день не только для работников агропромышленного комплекса, но и для спасателей. Ведь работники МЧС тоже внесли свой вклад в урожайный каравай региона. "Наши работники трудились механизаторами, водителями на отвозке, на зернотоках, несли боевое дежурство в полях. Погода в этом году была непростой, засуха и высокие температуры увеличивали риски возникновения пожаров. Но спасатели пристально следили за ситуацией, обеспечивая безопасность, - отметил он. - И все эти меры в совокупности дали хороший результат - наш регион собрал достойный урожай. И приятно осознавать, что мы со своей стороны тоже внесли весомый вклад в продовольственную безопасность наших граждан".







Еще одной популярной локацией на празднике стала площадка правоохранителей Могилевской области. Акция "За безопасность - вместе" привлекала не только маленьких гостей, но и их родителей. Особой популярностью у юных посетителей акции традиционно пользовались площадки сотрудников ОМОН и Госавтоинспекции, здесь расположилась и ретротехника. К слову, сюда приехали и воспитанники военно-патриотического клуба "Зубр".



Несмотря на дождливую и ветреную погоду, праздник в Хотимске получился ярким и разнообразным. Населенный пункт будет гулять до позднего вечера, ведь впереди - яркие концерты и выступления лучших вокалистов и коллективов региона. Финальным аккордом праздника станет красочный фейерверк.

