Областные "Дожинки-2022" проходят в Столбцах - в программе выставки, ярмарки и выступления народных коллективов

Праздник хлеба и хлеборобов в Столбцах! Областные "Дожинки" сегодня встречают аграрии Центрального региона. С успешным завершением уборочной и участников и гостей поздравил Президент:



"Вам есть чем гордиться! На Минщине собрано свыше 2 миллионов тонн зерна - более четверти республиканского каравая! За данным рекордом стоит кропотливый труд комбайнеров и водителей, агрономов и селекционеров, ученых и руководителей хозяйств! Нынешний год стал серьезным испытанием для всех хлеборобов нашей страны. Вам пришлось сражаться буквально за каждый выращенный колос, ведь в сложившейся мировой ситуации зерновые культуры стали новым золотом, гарантирующим государству продовольственную безопасность и стабильность", - говорится в поздравлении.



Награды и подарки сегодня найдут каждого героя жатвы! До церемонии вручения первых премий меньше часа. А пока по всему городу работают десятки площадок: колоритные подворья с выставкой караваев и снопов, ярмарка ремесленников и, конечно, выступления народных коллективов.



Знаковым событием областного праздника стало открытие нового кинотеатра. Объект отличается современной архитектурой и рассчитан на полсотни мест. К региональным "Дожинкам" в Столбцах появился новый кабинет КТ, благоустроенная набережная, улучшили дороги и обновили фасады домов - преобразился весь город.