Фашист засмеялся, облил бензином и бросил спичку - женщина, как факел, пошла в свой дом - из воспоминаний очевидцев о зверствах во время карательной акции в деревне Ола

Глухая лесная деревня Ола Паричского района (ныне это Светлогорскийрайон) стала прибежищем для тысяч людей, но была сожжена фашистами 14 января 1944 года. Пришли солдаты вермахта и за несколько часов уничтожили 1758 человек. Детей травили собаками, бросали гранаты в людей, из огнеметов поджигали дома и живьем сжигали стариков.

Воспоминания выживших, интервью свидетелей и архивные документы легли в основу документального фильма, созданного Агентством теленовостей к 80-летию трагедии. "Ола. Пепел геноцида".

Во время карательной акции нацисты устроили развлечение для офицера. Он наблюдал со стороны за тем, как гонят людей убивать, но, видимо, не хватало драмы. По его команде конвоиры убегали в сторону, офицер бросал гранату в толпу жертв. Его забавляли взрывы, крики и стоны людей.

"Запомнился мне такой рассказ, - вспоминает жительница д. Рудня Светлогорского района Мария Зыкун. - Женщина вела двух девочек. Одной около 5-6 лет, другой может 7-8, а рядом шла бабушка соседка. "Она этой бабушке говорит: "Ты присмотри за моими детьми, а я вернусь домой". И подошла к самому ярому фашисту и говорит: "Я пойду в свой дом и там с ним вместе сгорю". Он засмеялся. Облил ее бензином, бросил спичку с огнем - она, как факел, пошла в свой дом".

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Сгоревшая живьем женщина стала символом сожженной деревни. Ее звали Аксинья Курлович, жена бухгалтера колхоза. Бабушка, которой Аксинья доверила детей, Александра Дикун - самая старшая жительница Олы. В момент трагедии ей было 110 лет.

На окраине деревни за домами стоял большой колхозный сарай. Он стал братской могилой для большинства людей. Сюда сгоняли стариков, женщин, детей. Многие были в легкой одежде и босиком.