Обман на "Славянском базаре": как избежать неприятностей при покупке билетов на фестиваль

Менее двух месяцев остается до фестиваля "Славянский базар в Витебске", который пройдет в 34-й раз. Путешественники и артисты из разных стран готовятся на себе прочувствовать белорусское гостеприимство, известное на весь мир.

Старт продажи билетов был в апреле, многие проекты раскупили. Если мест не осталось, а на мероприятие очень хочется? Здесь главное не повестись на уловки тех, кто желает заработать на ярких эмоциях мимо официальной кассы.

Самый надежный лайфхак в погоне за билетом - мониторить наличие свободных мест только в кассах и на онлайн-площадках специализированных операторов. А вот если купиться на перепродажу в интернете, нет никакой гарантии, что претендент на кресло в зрительном зале будет только один.

Мария Войтеховская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a08b71cd-5335-4877-9246-9d17a1f91726/conversions/4414488f-3128-42a4-b09a-e622e0f1bdee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a08b71cd-5335-4877-9246-9d17a1f91726/conversions/4414488f-3128-42a4-b09a-e622e0f1bdee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a08b71cd-5335-4877-9246-9d17a1f91726/conversions/4414488f-3128-42a4-b09a-e622e0f1bdee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a08b71cd-5335-4877-9246-9d17a1f91726/conversions/4414488f-3128-42a4-b09a-e622e0f1bdee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Войтеховская, пресс-секретарь Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Люди готовы платить 500-600 рублей за билет. А чем это может обернуться? К примеру, вы приходите, а на вашем месте сидят такие же люди, которые точно так же купили где-то на неофициальных площадках эти билеты и сидят довольные с букетом цветов для любимого артиста".

Предложения "продам или куплю билет на "Базар" на популярной площадке объявлений - на разный вкус. Дирекция фестиваля отслеживает информацию в первую очередь для того, чтобы праздник для зрителя действительно удался. Места на многие проекты раскупили со старта продаж. Кто не успел, теперь ищут варианты спеть с любимым артистом. И здесь важно не повестись на фальшь.

Глеб Лапицкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f5d4a7-66d9-4163-9167-4e085704a5c7/conversions/1c5c0d9a-54ab-4e8e-adf7-dd9c5ee7aa3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f5d4a7-66d9-4163-9167-4e085704a5c7/conversions/1c5c0d9a-54ab-4e8e-adf7-dd9c5ee7aa3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f5d4a7-66d9-4163-9167-4e085704a5c7/conversions/1c5c0d9a-54ab-4e8e-adf7-dd9c5ee7aa3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f5d4a7-66d9-4163-9167-4e085704a5c7/conversions/1c5c0d9a-54ab-4e8e-adf7-dd9c5ee7aa3e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Почему в этом году мы переживаем? Потому что продались мы очень рано. И наши особо топовые мероприятия продались еще за три месяца до их начала. По тому количеству объявлений на торговых площадках я вижу людей, которые не только хотят купить, но и которые хотят продать. Очень много билетов забронировано. Есть наши гости из западных стран, которые из-за санкций их же государств не могут оплатить эти билеты. И эти билеты находятся в брони, мы их ждем, чтобы они приобрели билеты по приезде в Витебск", - подчеркнул директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

Андрей Карпов, первый заместитель гендиректора центра культуры "Витебск":

"Те, кто будет впервые на "Славянском базаре", должны знать, что у нас многоуровневый контроль при посещении мероприятий в Летнем амфитеатре: два внешних кольца, наличие билетов проверяется несколько раз. И потом уже перед входом в зрительный зал билеты сканируются и проверяются контролем. Поэтому наши контролеры посмотрят и подержат этот билет несколько раз в руках. Поэтому мы рекомендуем нашим зрителям не сканировать непонятные штрихкоды".

Андрей Карпов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6acc590e-7e79-4a8d-819e-b2de79cf95a9/conversions/16eecdbf-77be-4218-bfe2-f809ecd86658-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6acc590e-7e79-4a8d-819e-b2de79cf95a9/conversions/16eecdbf-77be-4218-bfe2-f809ecd86658-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6acc590e-7e79-4a8d-819e-b2de79cf95a9/conversions/16eecdbf-77be-4218-bfe2-f809ecd86658-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6acc590e-7e79-4a8d-819e-b2de79cf95a9/conversions/16eecdbf-77be-4218-bfe2-f809ecd86658-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фестивальная афиша XXXIV "Славянского базара" пестрит яркими проектами. Елена Ваенга, Стас Михайлов, звезды TikTok споют в Витебске. И как здесь не побороться за свободное место в зале, скажет искушенный фестивальный зритель.

"В прошлом году у нас были гости из Владивостока, Мурманска, Алтая, - сказала билетный кассир Татьяна Тимощенко о фестивале. - Очень часто приезжают из Латвии, Литвы, Эстонии".

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Легендарная сцена "Славянского базара" не нуждается в представлении. Здесь горят самые яркие звезды и зажигаются новые имена. Свою любовь к фестивалю зритель доказал еще много лет назад, когда в Летнем амфитеатре над залом не было крыши и во время концертов шли проливные дожди. Сейчас, конечно, от июльских ливней спасает ажурный купол. А возможности амфитеатра позволяют делать в Витебске шоу мирового масштаба.