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Обманули! История белорусской семьи, которая 7 месяцев работала за копейки в Эстонии

Раскачать обстановку в Беларуси, разделить общество, разрушить мир и спокойствие - именно на это были направлены усилия лидеров и активистов радикально-политизированных группирований в 2020 году. Белорусов призывали уезжать из страны, обещая золотые горы за рубежом. А по итогу - невыносимый труд за копейки в рыбхозах Прибалтики и на польских грядках. Следующая история про семью из городского поселка Ушачи. В августе 2020-го, поверив призывам в интернете, пара ходила на несанкционированные акции. А позже отправилась в Эстонию, где пришлось вкалывать и днем, и ночью. Марина Романовская продолжит.

История белорусов, которые подверглись деструктивному влиянию

"Мы люди творческие, музыканты, просто поддались эмоциям. Понимаете, эмоции ведь дело мгновенное. А осмысление оно ведь приходит позже", говорят Олег и Анжелика.

Олег и Анжелика теперь и сами не могут понять, как два года назад смогли повестись на уловки радикалов. Взрослые самодостаточные люди, успешные преподаватели в местной школе искусств. Мужчина вспоминает, когда-то и его фото было на Доске почета. Сейчас приходится вновь заслуживать доверие. И начинать все с чистого листа. Ведь когда эмоции улеглись, все стало очевидно: уличные акции под нацистской символикой были призваны разделить общество и внести хаос в жизнь белорусов.

Наши окна выходят на эту площадь. Мы сюда пришли 11 числа, слышал какие-то бурные обсуждения, потом появились соцсети, что-то мы там просматривали. Те события, которые проходили 9-10 числа в Минске, я переживал, что дети мои могут влипнуть. Слава богу, они туда не пошли. Не сделали так, как сделал папа.
Олег Иванов, житель г.п. Ушачи
Это были эмоции. Я вообще не понимаю ничего в политике, я не шла ни с каким злым умыслом. Я просто пошла, не понимая, что я вообще делаю на самом деле. Со временем идет понимание, что это была ошибка.
Анжелика Краснова, жительница г.п. Ушачи


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Работа в Эстонии: рабский труд без обеда и выходных

Тогда, в надежде на светлое будущее, пара отправилась в Эстонию. И уже там, в демократической Европе, им пришлось работать без обеда и выходных. И это был действительно рабский труд. Анжелика вспоминает 12-часовой рабочий день как страшный сон. Хрупкая женщина вкалывала наравне с мужчинами. Проработав 7 месяцев, поняли, что дальше так продолжаться не может. Нужно возвращаться на родину.

Работали на рыбозаводе по изготовлению кильки и салаки пряного посола. Работа тяжелая. Выходных нет, только когда шторм. Может 2 месяца не быть выходных. Ждешь шторм. Это тяжело, я повредил себе кисть руки.
Олег Иванов, житель г.п. Ушачи

Анжелика Краснова, жительница г.п. Ушачи: Мы работали на рыбзаводе по изготовлению кильки и салаки пряного посола. Работа по 12 часов. Выходные только тогда, когда шторм. Тяжело. Я повредил кисть.

Работа физическая очень тяжелая, там нет разницы, мужчина ты или женщина. Просто работаешь. И ночью, и днем. Было такое, что приходишь к восьми вечера и до четырех утра стоишь на ногах. Для меня это было шоком. Хотелось все бросить и уехать.
Анжелика Краснова, жительница г.п. Ушачи

Возвращение домой

Так и поступили. Сейчас пара начинает новую жизнь в Беларуси. В первую очередь отфильтровали круг общения. Купили дом, делают ремонт. Признаются, что очень скучали по Беларуси.

В чужой стране ты никогда не будешь своим. Дом есть дом. Наша природа она другая. Море оно статичное. Выходишь к морю, и ничего не меняется, все одинаково. Такого разнообразия, как здесь, нет. Мы сюда ехали, мы радовались. Там мы пели. Чтобы подчеркнуть нашу поездку, можно спеть следующие строки: каб любіць Беларусь, трэба ў розных краях пабываць, да?
Олег Иванов, житель г.п. Ушачи
Побыв в Эстонии, сравнив менталитет людей. Здесь намного все проще, красивее и чище.
Анжелика Краснова, жительница г.п. Ушачи

В Учашах устроились в местное хозяйство. Олег - оператором по очистке зерна. Анжелика - заведующей складом. Сейчас на полях продолжается сев озимых и уборка кукурузы.


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Теперь никто не верит деструктивным каналам. Люди добросовестно работают. Осознали свои ошибки. Проделываем огромную работу, чтобы наша страна была накормлена. Правильно говорил наш Президент, что нужно закатать рукава и работать, чтобы был достойный результат.
Сергей Халимоненко, директор ОАО "Ильюшинский"

И теперь, прогуливаясь по родным сердцу местам, пара четко осознает, каким трудом в стране все сделано для достойной жизни. И как легко все это можно было потерять, поверив вбросам и комментариям тех, чья задача была - развалить страну.

Что бы произошло, мы знать не можем. Нас устраивает спокойная мирная жизнь. Нас устраивает наше чистое небо в озерной Беларуси. В прибалтийских странах мы видели настроения, которые там присутствуют. Для меня больно, когда уничтожается память.
Олег Иванов, житель г.п. Ушачи
Для меня самое важное - жить и радоваться жизни, развиваться. Я не могу подобрать слов. Я люблю свою страну. У нас замечательная природа, люди.
Анжелика Краснова, жительница г.п. Ушачи

Своей историей семья захотела поделиться в первую очередь для того, чтобы люди не повторяли их ошибок. Не велись на пустые обещания из интернета, не верили фейкам. А еще, научились ценить достижения своей страны, а значит, и каждого белоруса.

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