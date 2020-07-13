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Обмен растениями, обновленный парк и экологический фестиваль. Брест - пример озеленения города
В Бресте появился обмен растениями - как бук-кроссинг. Это когда любой человек может оставить на полке цветок и забрать себе приглянувшийся. А еще в центре Бреста скоро появится новый зеленый остров. В бывшем военном городке начали восстанавливать заброшенный парк. Мария Тройнич - подробнее.
Обмен растениями появился в Бресте
Все это - даром в хорошие руки. Проект по обмену растениями в Бресте только запустили, а на площадке уже каждый день меняются краски. Принести или взять цветок с полки может любой желающий. Таким зеленым флешмобом организаторы решили напомнить - бережное отношение к природе начинается с малого - заботы о комнатном растении.
Наталья Романюк, автор проекта "Обмен растениями":
"Мне хотелось, чтобы в Бресте было больше добрых активностей - активностей, которые воспитывали бы хорошие качества, такой экофренд. И которые бы нравились людям".
Идея флауэр-кроссинга не нова - обычно его устраивают как разовую акцию. В Бресте же обмен цветами будет работать постоянно. Стеллаж с растениями украшает арт-пространство в центре города
На флауэр-кроссинг можно приносить растения любого размера. Наша съемочная группа тоже решила присоединиться к доброму делу.
В Бресте обновят заброшенный парк
Брест по праву считается самым зеленым областным центром страны. К тысячелетию города здесь восстановили старинный городской сад. А скоро появится еще один зеленый остров. В Бресте обновят заброшенный парк бывшего военного городка. Его разбили еще в 40-е годы прошлого века. Ревизию растений помогут провести ученые, чтобы сохранить все ценные виды.
Виктор Демянчик, замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
"Безусловно, примерно процентов 80 из того древостоя, даже первые самые первые, которые были посажены уже для парка, имеют достаточно оптимальную жизненную силу еще. И пусть такие старые древние украшают. Им еще жить да жить лет под пятьдесят, а некоторым до сотни лет".
Сейчас в городе выбирают название для нового парка и готовятся к экологическому фестивалю. Он пройдет в конце августа. Площадки с мастер-классами и ярмарка натуральных продуктов добавят любимому городу еще больше зеленых красок.
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