Обмен растениями, обновленный парк и экологический фестиваль. Брест - пример озеленения города

В Бресте появился обмен растениями - как бук-кроссинг. Это когда любой человек может оставить на полке цветок и забрать себе приглянувшийся. А еще в центре Бреста скоро появится новый зеленый остров. В бывшем военном городке начали восстанавливать заброшенный парк. Мария Тройнич - подробнее.





Обмен растениями появился в Бресте

Все это - даром в хорошие руки. Проект по обмену растениями в Бресте только запустили, а на площадке уже каждый день меняются краски. Принести или взять цветок с полки может любой желающий. Таким зеленым флешмобом организаторы решили напомнить - бережное отношение к природе начинается с малого - заботы о комнатном растении.

Наталья Романюк, автор проекта "Обмен растениями":

"Мне хотелось, чтобы в Бресте было больше добрых активностей - активностей, которые воспитывали бы хорошие качества, такой экофренд. И которые бы нравились людям".







Идея флауэр-кроссинга не нова - обычно его устраивают как разовую акцию. В Бресте же обмен цветами будет работать постоянно. Стеллаж с растениями украшает арт-пространство в центре города

На флауэр-кроссинг можно приносить растения любого размера. Наша съемочная группа тоже решила присоединиться к доброму делу.

В Бресте обновят заброшенный парк

Брест по праву считается самым зеленым областным центром страны. К тысячелетию города здесь восстановили старинный городской сад. А скоро появится еще один зеленый остров. В Бресте обновят заброшенный парк бывшего военного городка. Его разбили еще в 40-е годы прошлого века. Ревизию растений помогут провести ученые, чтобы сохранить все ценные виды.

Виктор Демянчик, замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

"Безусловно, примерно процентов 80 из того древостоя, даже первые самые первые, которые были посажены уже для парка, имеют достаточно оптимальную жизненную силу еще. И пусть такие старые древние украшают. Им еще жить да жить лет под пятьдесят, а некоторым до сотни лет".