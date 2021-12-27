Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Беларуси! Документ опубликован на сайте Национального правового интернет-портала pravo.by. Ознакомиться может каждый. Начинается всеобщее обсуждение предлагаемых новаций.

Действующая Конституция сыграла значимую роль в развитии страны. Но время идет, мир и общество меняются, назрели корректировки, которые будут направлены на сохранение государственности и мира, гражданского согласия на белорусской земле. Речьо необходимости изменения Конституции зашла не вдруг. Еще года три назад Президент говорил, что пришла пора пересмотреть положения Основного закона и давал соответствующие поручения. В начале 2021 года на основе резолюции VI Всебелорусского народного собрания был задан тон работепо обновлению Конституции. Обсуждение шло в разных форматах: диалоговые площадки, организованные по всей стране, дискуссии Конституционной комиссии, шлифовка проекта профессиональными юристами и финальный взгляд государственников рабочей группы. Идеи и предложения выдвигали представители общественных организаций и политических партий, бизнес-сообщество и молодежь.





Проект изменений и дополнений Конституции Беларуси - это про наше будущее!





В основе - баланс всех ветвей власти, закрепление системы сдержек и противовесов. Среди предлагаемых новаций - конституционный статус Всебелорусского собрания (как страховка от необдуманных решений). Проверенное временем и историей народное вече предлагают интегрировать в нашу реальность. Предлагается перераспределить полномочия между органами власти (усилить парламент и правительство). Преамбула Основного закона дополнена положениями о сохранении самобытности и традиций, что как никогда важно в ответ на негатив глобализации.







Факт В Конституцию предлагается включить положения, направленные на сохранение исторической правды и памяти.





Принципиально (и это отражено в проекте)сохранить социальную направленность государственной политики. Кстати, оппоненты власти предлагали с точностью до наоборот. Ведь в программе беглых - платная медицина и образование, распродажа госпредприятий. Все их обещания и альтернативная модель привела бы просто к краху страны. Чего стоят только идеиухода от России: разорвать все связи, отказаться от русского языка. После распада СССР пришлось пережить непростой период, но благо, была та самая политическая воля на то, чтобы не разрушить созданное в советское время. Наоборот, приумножить и, оттолкнувшись от той базы, двигаться дальше. Не все этим могут похвастаться. Спокойно, выверено идем своей дорогой. Если и перемены, то конструктивные, а не развал страны от мятежников.





Стартует всенародное обсуждение конституционных преобразований







Координировать работу по сбору и обобщению откликов граждан по предлагаемым новациям будет Национальный центр правовой информации.







Проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения будет опубликован в ведущих печатных СМИ страны. Для того чтобы граждане нашей страны могли ознакомиться, внести свои предложения. Предложения будут приниматься любыми государственными органами Беларуси, и Администрацией Президента, и правительством, парламентом, облисполкомами. Обобщением всех поступающих предложений в режиме реального времени и с ежедневным анализом будет заниматься Национальный центр правовой информации, который впоследствии подготовит наиболее яркие предложения в обобщенном виде. Это будут и мнения специалистов, рядовых граждан, небезразличных к судьбе нашей страны людей. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси





Мнения граждан по проекту изменений и дополнений Конституции и возможные предложения направляются в НЦПИ по электронной почте - sbor@ncpi.gov.by.

Специальную форму можно заполнить на pravo.by. Принимаются отклики и в письменном виде по почте на адрес Национального центра правовой информации с пометкой "Конституция". С проектом изменений Основного закона можно также ознакомиться на интернет-портале Президента Беларуси.