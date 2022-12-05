Обнародовано свидетельство искусственного происхождения коронавируса

Версия об искусственном происхождении коронавируса получает очередное подтверждение. Свидетельства доктора Эндрю Хаффа, который сотрудничал с Уханьской лабораторией, публикует британская газета "Сан". По словам ученого, он был одним из главных участников того, что называет величайшим сокрытием в истории и "крупнейшим провалом американской разведки со времен 11 сентября".

Эпидемиолог утверждает "пандемия стала результатом финансирования правительством США опасной генной инженерии коронавирусов в Китае". В лаборатории Уханьского института вирусологии, который спонсировали американцы, проводились эксперименты по увеличению функциональности вируса. Но отсутствие необходимых мер биобезопасности в итоге привело к его утечке. Ученый считает, что США использовали проект для оценки возможностей биооружия в иностранных лабораториях.

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