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Обнародовано свидетельство искусственного происхождения коронавируса
Версия об искусственном происхождении коронавируса получает очередное подтверждение. Свидетельства доктора Эндрю Хаффа, который сотрудничал с Уханьской лабораторией, публикует британская газета "Сан". По словам ученого, он был одним из главных участников того, что называет величайшим сокрытием в истории и "крупнейшим провалом американской разведки со времен 11 сентября".
Эпидемиолог утверждает "пандемия стала результатом финансирования правительством США опасной генной инженерии коронавирусов в Китае". В лаборатории Уханьского института вирусологии, который спонсировали американцы, проводились эксперименты по увеличению функциональности вируса. Но отсутствие необходимых мер биобезопасности в итоге привело к его утечке. Ученый считает, что США использовали проект для оценки возможностей биооружия в иностранных лабораториях.
Биологические исследования в Украине
Напомним, совсем недавно США признали факт проведения в Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц. А бывшего советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона Минобороны России назвало соавтором документа о необходимости создания американского биооружия для лидерства Штатов.
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