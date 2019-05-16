Обновить гардероб к лету по приятным ценам предлагает Модный базар

Универсальная сезонная ярмарка продолжает свою работу в Минске на площади Дома культуры железнодорожников и на проспекте Любимова. Также снижены цены на мясные изделия, овощи и фрукты. В продаже есть семена, в том числе лук-севок. Представлены промышленные и продовольственные товары - более 40 отечественных производителей, а также из России и Казахстана. Среди них традиционно восточные сладости и бакалея.



Ярмарка организована при содействии Мингорисполкома и исполкома Октябрьского района в рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Мобильные торговые площадки будут работать до 26 мая.



