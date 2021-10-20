На официальном сайте МВД обновлен перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности. И сегодня стало известно, что список пополнил чат "Дружины Народной Самообороны".



12 октября было принято постановление Совмина "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма"



Документ регламентирует порядок признания отдельных групп, ведущих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями.



Полный список деструктивных материалов есть на сайте Мининформа, на МВД - перечень организаций, ИП и формирований, причастных к экстремистской деятельности.Следует отметить, что по решению суда информационную продукцию можно считать экстремистскими материалами. А для признания групп людей экстремистскими формированиями требуется решение МВД или КГБ, и тогда наступает уголовная ответственность.