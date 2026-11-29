Законы должны идти от жизни - этому принципу парламентарии Беларуси были верны на протяжении всей истории суверенной страны. Но один из законопроектов в 2010-х годах получил широкий резонанс. Он касался экологичности новых технологий, речь в первую очередь шла о получении чистых продуктов питания.

Эти и другие решения, принятые в каждом созыве, писали новейшую историю в Беларуси. Так, к примеру, появился закон о местном управлении и самоуправлении, который дал импульс развитию деревень и малых городов. Распределение компетенции позволило более оперативно решать социальные вопросы на местах.

Свой голос на референдуме в 1996-м отдала и теперешний председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Тогда она еще работала инженером в системе ЖКХ Полоцка. Порог Совета Республики переступила впервые в 2012-м.

Наталья Кочанова:

"Я очень волновалась, но встретила такое душевное отношение, даже заботливое, со стороны коллег. Я очень гордилась работать в таком органе, но это и высочайшая ответственность, потому что только восемь человек были выбраны от каждой области и города Минска для представления своего региона. У меня эти впечатления остались до сих пор".

Ученый с мировым именем, чьи лазеры знали еще во времена СССР, Анатолий Рубинов возглавлял Совет Республики с 2012-го по 2015-й годы. Доктор физико-математических наук, к тому времени был уже парламентарием со стажем. Особенность этого периода истории - интеграция. Рынок ЕЭП набирал обороты, а с созданием Евразийского экономического союза для Беларуси открылись новые возможности. Парламентарии сформировали законодательный фундамент для ускорения интеграционных процессов и выступили за устранение барьеров в торговле.

quote Парламент - важная ветвь власти, с помощью которой устанавливаются международные отношения и улучшаются контакты. Парламентарии разных стран чем-то родственны. Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси (2012-2015 гг.)

Когда за окном был 2015-й, международное сообщество все больше присматривалось к Беларуси. Так называемый Минский процесс не просто привлек внимание мира к государству. Политическим событием стал саммит "нормандской четверки". За Беларусью тогда закрепился статус донора региональной стабильности и безопасности. Это еще и период оттепели в отношениях с ЕС и США, запуск ЕАЭС, углубление стратегического партнерства с Китаем. Парламентская дипломатия тоже набирала обороты.

На седьмой созыв Совета Республики выпали непростые времена. Это было испытание на прочность - эпидемия COVID-19 стала вызовом, который подтянул за собой целый пласт проблем. Еще хуже было испытание на белорусах новейших технологий психологического воздействия - события в политической жизни страны 2020 года.

"Это был судьбоносный период для Республики Беларусь. Когда мир стоял на грани вооруженных противостояний, Беларуси пришлось бороться с пандемией, отражать, яростные атаки на государственность. Параллельно с экономическим и информационным давлением проводилась конституционная реформа. Я считаю, что благодаря выверенной, взвешенной и последовательной политике Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко удалось мобилизовать государство, общество и отстоять суверенитет страны, чтобы экономика Беларуси развивалась", - подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси (2008-2024 гг.) Владимир Андрейченко.

Законотворчество было нацелено не только на решение задач Программы соцэкономразвития. Нужен был действенный заслон от попыток переписать историю, желания испытать на белорусах технологии психологического давления и цифрового управления толпой.

Изменения в Основной Закон стали результатом широкого общественного обсуждения. Задача была не просто изменить текст, а обновить политическую систему страны, структуру, компетенции ключевых госорганов с учетом развития общества и государства.

Владимир Андрейченко:

"Было создано более 100 диалоговых площадок во всех уголках Беларуси. Депутаты активно выступали в заводских цехах, студенческих аудиториях, в сельхозпредприятиях. Таким образом, был подготовлен вариант обновленной Конституции Республики Беларусь".

После референдума 2022-го парламенту предстояло привести в соответствие с Конституцией без малого сотню законов. Были обновлены законы о Президенте, Национальном собрании, правительстве, судах. Принят закон о Всебелорусском народном собрании. Время выбрало нас - тезис Президента, озвученный на ВНС уже в конституционном статусе, стал цитатой, ушедшей в народ.

В Совете Республики сегодня есть ряд инструментов, которые сенаторы эффективно используют. Экспертный совет, экспертно-консультативный совет, совет по взаимодействию органов местного самоуправления. К ним привлекаются эксперты самых разных уровней для поиска оптимального решения.

"Мы широким пулом рассматриваем тот или иной нормативно-правовый акт, чтобы дать серьезную оценку, насколько норма будет правильная, воспринята обществом, своевременно ли принятие того или иного решения на данном этапе развития Беларуси. Только порядка 30 % нормативно-правовых актов поддерживает экспертный совет, без замечаний и доработок. Несколько раз нам вносили предложения по вопросу занятости населения. Экспертный совет не поддерживал, потому что решения, на взгляд экспертов, не дали бы того результата, который ожидается от принятия решения", - рассказала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Парламент слышит страну. Так было в разные годы становления и это остается неизменным и сегодня. Приемы граждан, встречи в трудовых коллективах закрепились в практике работы обеих палат белорусского парламента. Человечность, справедливость - главные критерии. Тысячи встреч помогают парламенту слышать реальный запрос общества.

Парламентская дипломатия стала важной частью защиты национальных интересов Беларуси. В условиях внешнего давления парламентские контакты помогают стране оставаться частью глобального диалога, продвигать мирную повестку и развивать экономическое сотрудничество.

Как писалась история Национального собрания Беларуси, смотрите в документальном фильме "Законы для жизни. 30 лет Национальному собранию Беларуси".

Главное фото: sb.by