Обновление объектов здравоохранения, спорта - какие подарки получили белорусы к 7 Ноября

Краткий пересказ от ИИ

Марафон открытий к 7 Ноября - это давняя красивая традиция, которая объединяет белорусов. Обновление объектов здравоохранения, спорта, культуры призвано сделать жизнь комфортнее и в городах, и в небольших деревнях.

Трудовые подарки

Символический факел зажжен. Церемония, которая свидетельствует: газифицирован еще один агрогородок. Лужки - это север страны. Он стал четвертым по счету в Шарковщинском районе, куда пришло голубое топливо.

В Лужках проживает более 500 человек. Есть школа, дом культуры, больница сестринского ухода, амбулатория врача общей практики. Местные жители говорят: их малая родина хорошеет. Среди недавних успехов - признание агрогородка одним из самых комфортных в Витебской области.

Появление газовой инфраструктуры, уверены местные жители, открывает новые возможности для сельской местности. Ведь все начинается именно в глубинке: жизнь и развитие всей страны.

Туристическая жемчужина - Браслав. Живые эмоции тех, кто ждал открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Теперь поплавать здесь можно не только во время высокого сезона. Круглый год. Бассейн на три дорожки - для тех, кто уверенно держится на воде, и для тех, кто только учится.

Михаил Сердега, руководитель клуба по плаванию:

"С 4-5 лет детишек можно обучать. Условия для этого есть, и потом перевести их на глубокую дорожку, т. е. дальше работать можно уже над техникой".

Play В Витебской области появился современный ФОК с бассейном и еще один газифицированный агрогородок На этом примере можно увидеть, как реально выполняется требование главы государства, отметил Игорь Сергеенко

Улицу Октября украшает современное двухэтажное здание. ФОК возвели в активно растущем микрорайоне. Под одной крышей вместе с бассейном тренажерный и фитнес-залы, хаммам с зоной для отдыха. Поработали над интерьером: эстетика в деталях.

Эвелина Мацулевич, воспитанница ДЮСШ Браславского района:

"Особенно мне понравился новый зал, где можно делать общую физическую подготовку. Бассейн - это вода, которая успокаивает мышцы после тренировок".

Play Аквацентр "Лазурный" в Гродно распахнул свои двери после масштабной реконструкции Открытие спортивно-оздоровительного комплекса стало подарком гродненцам к празднику 7 Ноября

Укрепление здоровья людей - один из важнейших приоритетов государства. В Гродно после реконструкции открылся аквацентр "Лазурный". Современный комплекс для спорта и семейного отдыха. Здесь оборудованы взрослый и детский бассейны, водные горки, SPA. Аквазона может принять до 200 человек в час.

К празднику получили подарок и жители Гомеля. После ремонта открылась городская поликлиника. Строители обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, кровлю, облагородили территорию. Создали комфортные условия и для врачей, и для пациентов.

Наталья Смагина, главврач Гомельской городской клинической поликлиники № 11:

"Наше учреждение очень востребовано - в среднем за сутки мы принимаем 361 пациента. В течение последних лет мы приобрели дерматоскоп. Это очень важно для ранней диагностики онкологических заболеваний кожи. Также мы приобрели две стоматологические установки, новый УЗИ-аппарат и электрокоагулятор для хирургической помощи".

В Могилевской области форелевое хозяйство "Лохва" запустило новое оборудование для расширения линейки продукции. Увеличены возможности коптильного цеха, вскоре заработает камера для вяления. В планах - увеличение объемов переработки. Сырьевая база предприятия за эти годы укрепилась четырьмя производствами форели - в том числе в Горецком, Белыничском, Костюковичском районах. Это обеспечит загрузку мощностей цеха.

Play В форелевом хозяйстве "Лохва" в Быховском районе запустили новое оборудование 7 Ноября - время подарков

Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства "Лохва":

"Мы выходим в 2027 году на мощность в 2,5 тыс. т. То есть мы увеличиваем производство в 5 раз".

Play В Кобрине расширили выпуск гидравлики мирового уровня Модернизацию провели без остановки производства: десятки устаревших станков заменили на новые, сделав ставку на автоматизацию

Господдержка и серьезные инвестиции, за которыми - конкретные производственные результаты. В Кобрине модернизировали производство гидроцилиндров. В основе инвестпроекта - расширение модельного ряда. В пользу автоматизации, без остановки производства провели модернизацию оборудования, заменили десятки устаревших станков на новые.

Александр Демидович, первый заместитель генерального директора ООО "Салео" - управляющая компания холдинга":

"У нас есть идеи по созданию на этой площадке готового продукта, на который уже устанавливается наш гидроцилиндр, и продукт будет уезжать к потребителю. Именно инжиниринговое исследование и разработки делали специалисты этого предприятия. Мы не нанимали отдельную инжиниринговую компанию. У нас есть определенные знания и специалисты".

Кроме белорусских и российских гигантов, поставки из Кобрина, в том числе, идут в Пакистан. На очереди Иран. Производственная площадка позволит выпускать еще больше качественной, востребованной и конкурентоспособной продукции, сделанной в Беларуси.