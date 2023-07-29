Обновление белорусской офтальмологии: качественная помощь доступна каждому пациенту

К юбилею 3-й городской больницы Минска обновляют третий этаж отделения микрохирургии - формируют маломестные палаты повышенной комфортности. В перспективе планируется ремонт всего корпуса офтальмологии. Чтобы повысить качество услуг, закупили новое диагностическое и хирургическое оборудование для лечения патологий хрусталика и сетчатки. Также год назад офтальмологи 3-й больницы подключились к внебюджетному пилотному проекту (в августе его возобновляют). Это оперативная помощь пациентам в выходные и праздники, в том числе и разгрузка очередей в листе ожидания. За один день, кроме полного обследования, белорусы могут получить лечение "под ключ" без смежных специалистов и с минимальными затратами. Еще и цена на 10-15 % ниже, чем в частных клиниках страны.