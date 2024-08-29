Обновление фасада и замена кровли - как реконструируют учебные заведения в Беларуси

В старейшем учебном заведении Жлобина (его построили в 1929 году) обучается 370 детей, и это единственная начальная школа в городе. Учебных заведений такого формата не только в регионе, но и в Беларуси не так много.

Но как создать уют и комфорт для малышей, когда на голову вот-вот польет дождь.

Ежегодно выявляются недостатки, которые оперативно устраняются. Такие были установлены в начальной школе № 2 города Жлобина в 2023 году. На сегодняшний момент там проведен капитальный ремонт кровли. Анжела Демиденко, ведущий государственный инспектор Комитета государственного контроля Гомельской области

Обновили также фасад и окна. В кабинетах сделали современный ремонт и поставили новую технику - пример того, как гармонично может сочетаться история и современность.

Но так выглядели мастерские Могилевской средней школы № 9 в 2023 году. Крыльцо разваливается, стены осыпаются, крыша течет. Такие кабинеты точно не вдохновляли подростков на полезные дела.





Да и санитарный надзор вынес вердикт - заниматься в таких условиях категорически запрещено. На состояние школы обратил внимание и Комитет госконтроля Беларуси. После вмешательства КГК за счет выделенных из городского бюджета средств мастерские отремонтировали.







Уже в конце 2023/2024 учебного года дети приступили к занятиям. Теперь у мальчишек есть новые станки и инструменты, у девчонок - современные швейные машинки и кухня.