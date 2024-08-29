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Обновление фасада и замена кровли - как реконструируют учебные заведения в Беларуси
В старейшем учебном заведении Жлобина (его построили в 1929 году) обучается 370 детей, и это единственная начальная школа в городе. Учебных заведений такого формата не только в регионе, но и в Беларуси не так много.
Но как создать уют и комфорт для малышей, когда на голову вот-вот польет дождь.
Ежегодно выявляются недостатки, которые оперативно устраняются. Такие были установлены в начальной школе № 2 города Жлобина в 2023 году. На сегодняшний момент там проведен капитальный ремонт кровли.
Обновили также фасад и окна. В кабинетах сделали современный ремонт и поставили новую технику - пример того, как гармонично может сочетаться история и современность.
Но так выглядели мастерские Могилевской средней школы № 9 в 2023 году. Крыльцо разваливается, стены осыпаются, крыша течет. Такие кабинеты точно не вдохновляли подростков на полезные дела.
Да и санитарный надзор вынес вердикт - заниматься в таких условиях категорически запрещено. На состояние школы обратил внимание и Комитет госконтроля Беларуси. После вмешательства КГК за счет выделенных из городского бюджета средств мастерские отремонтировали.
Уже в конце 2023/2024 учебного года дети приступили к занятиям. Теперь у мальчишек есть новые станки и инструменты, у девчонок - современные швейные машинки и кухня.
Кто хотел украсть первое сентября. Зачем государство инвестирует в образование. Обеспечивается ли безопасность в школе. Обо всем этом смотрите в проекте "На контроле Президента".
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