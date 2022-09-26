Обновление концепции национальной безопасности: взгляд депутатов

Сегодня очень много вызовов. Концепция безопасности должна четко показать людям, которые живут в нашей стране, и нашим соседям, как мы будем себя защищать. Там будет прописано четко и ясно, какие угрозы мы видим. Раньше она была абстрактной, потому что когда мы ее писали, мы верили, что мир может быть другим, не таким, как мы его видим сейчас.

Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси