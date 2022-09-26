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Обновление концепции национальной безопасности: взгляд депутатов
Еще одна важная тема - обновление концепции национальной безопасности, которую на минувшей неделе обсуждали у Президента. Сегодня своим видением поделились депутаты.
Очень важно, чтобы эта концепция была открытой, как сказал глава государства. Мы должны ее в рамках всенародного обсуждения рассмотреть и принять. Концепция сама будет предусматривать задачи, которые будут представлены органам государственного правления, и если не полностью ликвидировать угрозы и вызовы, то хотя бы минимизировать их последствия.
Сегодня очень много вызовов. Концепция безопасности должна четко показать людям, которые живут в нашей стране, и нашим соседям, как мы будем себя защищать. Там будет прописано четко и ясно, какие угрозы мы видим. Раньше она была абстрактной, потому что когда мы ее писали, мы верили, что мир может быть другим, не таким, как мы его видим сейчас.
В сегодняшней повестке заседания Палаты представителей было 4 вопроса. Депутаты во втором чтении приняли законопроект о лицензировании, а также ратифицировали ряд международных соглашений.
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