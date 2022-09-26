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Обновление концепции национальной безопасности: взгляд депутатов

Еще одна важная тема - обновление концепции национальной безопасности, которую на минувшей неделе обсуждали у Президента. Сегодня своим видением поделились депутаты.

Очень важно, чтобы эта концепция была открытой, как сказал глава государства. Мы должны ее в рамках всенародного обсуждения рассмотреть и принять. Концепция сама будет предусматривать задачи, которые будут представлены органам государственного правления, и если не полностью ликвидировать угрозы и вызовы, то хотя бы минимизировать их последствия.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Сегодня очень много вызовов. Концепция безопасности должна четко показать людям, которые живут в нашей стране, и нашим соседям, как мы будем себя защищать. Там будет прописано четко и ясно, какие угрозы мы видим. Раньше она была абстрактной, потому что когда мы ее писали, мы верили, что мир может быть другим, не таким, как мы его видим сейчас.
Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В сегодняшней повестке заседания Палаты представителей было 4 вопроса. Депутаты во втором чтении приняли законопроект о лицензировании, а также ратифицировали ряд международных соглашений.

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