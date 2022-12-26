3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Обновление редакции закона "О социальном обслуживании" - какие ожидаются изменения
Основная цель новой редакции закона "О социальном обслуживании" заключается в создании условий для максимально длительного проживания нетрудоспособных граждан дома, развитии стационарозамещающих форм соцобслуживания и неформального ухода, передает БелТА.
Отмечается, что этот принцип становится основополагающим для организации социального обслуживания граждан.
Минтруда назвало основные новации законопроекта "Об изменении законов по вопросам социального обслуживания". Среди них определение нуждаемости в социальном обслуживании на основании оценки индивидуальных потребностей и условий жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов. Предполагаются государственная поддержка физлиц, которые самостоятельно осуществляют уход, интеграция пособия по уходу в систему соцобслуживания.
Планируется внедрить новые подходы в деятельности домов-интернатов, включить в систему соцобслуживания центры (дома) временного пребывания лиц БОМЖ, дома сопровождаемого проживания. В проекте закона также закреплены учет и определение степени государственного регулирования деятельности негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, создание реестра поставщиков социальных услуг.
Законопроект "Об изменении законов по вопросам социального обслуживания" рассмотрен 22 декабря на расширенном заседании Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей. Заседание вела заместитель председателя Постоянной комиссии Жанна Стативко.
Основной законодательный акт, регулирующий функционирование системы социального обслуживания, - закон "О социальном обслуживании". Он определяет основы построения системы социального обслуживания, его структуру, основные подходы к организации оказания социальных услуг. Закон был принят более 20 лет назад. Последние изменения вносились в 2017 году.
Сейчас в стране создана и эффективно работает система социального обслуживания. Это 146 территориальных центров соцобслуживания населения, 92 дома-интерната, два центра семьи и детей, а также негосударственные некоммерческие организации, которые оказывают социальные услуги в рамках государственного социального заказа.
Социальные услуги оказываются более чем 155 тыс. пожилых граждан и инвалидов. Численность получателей социальных услуг ежегодно увеличивается на 1,5-2 %.
Фото:freepik
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой