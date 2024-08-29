Обновление школ, подвоз детей и их безопасность. Все ли готово к новому учебному году?

В Витебске это детский сад - начальная школа в микрорайоне Билево-3 на 850 мест, из них 290 мест для учащихся 1-4-х классов. В списке также две школы на 930 мест в Солигорске и в деревне Копище Боровлянского сельсовета на 1 020 мест. В столице появится учреждение на 1 020 мест в Лебяжем, планируется, что туда переедет гимназия № 42.

Анжела Кудоярова, консультант управления Министерства образования Беларуси