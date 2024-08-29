ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Обновление школ, подвоз детей и их безопасность. Все ли готово к новому учебному году?

До момента, когда по всей стране прозвенят школьные звонки, осталось буквально несколько дней. Так, в новом учебном году за парты сядут 105 тыс. первоклассников, отметили представители Минобразования.

Всего со 2 сентября будут функционировать более 2 600 учреждений общего среднего образования. Они примут свыше миллиона учащихся. Что касается новых объектов, то сейчас строятся 7 современных школ, 5 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре.

В Витебске это детский сад - начальная школа в микрорайоне Билево-3 на 850 мест, из них 290 мест для учащихся 1-4-х классов. В списке также две школы на 930 мест в Солигорске и в деревне Копище Боровлянского сельсовета на 1 020 мест. В столице появится учреждение на 1 020 мест в Лебяжем, планируется, что туда переедет гимназия № 42.
Анжела Кудоярова, консультант управления Министерства образования Беларуси

Подвозить к школе в этом году планируется 57 тыс. учеников. В этих целях будет задействовано более 1,5 тыс. школьных автобусов. Их уже закуплено 123. И до конца года планируется приобрести еще 133 единицы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все