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Обновление школ, подвоз детей и их безопасность. Все ли готово к новому учебному году?
До момента, когда по всей стране прозвенят школьные звонки, осталось буквально несколько дней. Так, в новом учебном году за парты сядут 105 тыс. первоклассников, отметили представители Минобразования.
Всего со 2 сентября будут функционировать более 2 600 учреждений общего среднего образования. Они примут свыше миллиона учащихся. Что касается новых объектов, то сейчас строятся 7 современных школ, 5 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре.
В Витебске это детский сад - начальная школа в микрорайоне Билево-3 на 850 мест, из них 290 мест для учащихся 1-4-х классов. В списке также две школы на 930 мест в Солигорске и в деревне Копище Боровлянского сельсовета на 1 020 мест. В столице появится учреждение на 1 020 мест в Лебяжем, планируется, что туда переедет гимназия № 42.
Подвозить к школе в этом году планируется 57 тыс. учеников. В этих целях будет задействовано более 1,5 тыс. школьных автобусов. Их уже закуплено 123. И до конца года планируется приобрести еще 133 единицы.
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