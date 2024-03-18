Обновление центра "Раубичи" - чем удивит спорткомплекс

Спорткомплекс "Раубичи" продолжает радовать своих гостей. Для более комфортной и современной подготовки атлетов к своим стартам полностью обновили самое узнаваемое здание - административное: а ведь именно здесь расположен зал игровых видов спорта. Чем удивит спорткомплекс, расскажет Станислав Липский.

"Игровики" - а именно так называют представителей игровых видов спорта - могут добавить в свой план подготовки - еще одну точку для межсезонных сборов.

Новенький спортзал в Раубичах готов принимать своих посетителей - уже на следующей неделе сюда заезжает футбольная команда из Санкт-Петербурга, а вообще свои сборы здесь планируют провести и фристайлисты, и даже представители настольного тенниса. Зал - универсальный.

А ведь ранее здесь был конференц-зал, полностью модернизирован и пункт проката лыж.