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Обновление центра "Раубичи" - чем удивит спорткомплекс
Спорткомплекс "Раубичи" продолжает радовать своих гостей. Для более комфортной и современной подготовки атлетов к своим стартам полностью обновили самое узнаваемое здание - административное: а ведь именно здесь расположен зал игровых видов спорта. Чем удивит спорткомплекс, расскажет Станислав Липский.
"Игровики" - а именно так называют представителей игровых видов спорта - могут добавить в свой план подготовки - еще одну точку для межсезонных сборов.
Новенький спортзал в Раубичах готов принимать своих посетителей - уже на следующей неделе сюда заезжает футбольная команда из Санкт-Петербурга, а вообще свои сборы здесь планируют провести и фристайлисты, и даже представители настольного тенниса. Зал - универсальный.
А ведь ранее здесь был конференц-зал, полностью модернизирован и пункт проката лыж.
Завершается последний этап работ в аэробном зале: сюда уже планируют заехать на сборы представители фигурного катания. В холле гостей будет ждать кофе-бар, и приветственный стенд со спортивной историей Раубичей.
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