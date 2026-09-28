Обновленная Директива № 1: 11 приоритетов безопасности и новая ответственность

В сентябре вступила в силу обновленная Директива № 1. С 2004 года многое поменялось, и вполне логично расширить и обновить документ с учетом новых реалий.

Директива № 1

Первое, что бросается в глаза, - формулировки. Вместо "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" - "Общественная безопасность - основа благоприятной социальной среды". Прежняя редакция адресовалась напрямую руководителям организаций независимо от форм собственности, новая - построена несколько иначе. Это приоритетные направления государственной политики. Контроль за выполнением Директивы передан от Государственного секретариата Совета безопасности к Генеральной прокуратуре. Организация и координация работы, как и прежде, - за Совмином, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Директива теперь охватывает 11 приоритетных направлений.

Охрана общественного порядка на улице, во дворе, в подъезде.

Информационная безопасность - цифровая грамотность, защита персональных данных, профилактика правонарушений в Сети.

Противодействие незаконному обороту наркотиков. Акцент сместят в интернет - туда, где сейчас происходит 95 % сделок.

Противодействие экстремизму и контроль внешних миграционных процессов. За девять месяцев 2025 года число иностранных работников, прибывших в Беларусь, выросло на 50 % и превысило 32 тыс. человек. Контроль - это не запрет, а учет.

Пожарная безопасность.

Защита населения и территорий от ЧС и безопасность дорожного движения. К слову, в 2025 году количество ДТП снизилось на 5,5 %.

Экологическая безопасность. С 2025 года централизованное питьевое водоснабжение в Беларуси полностью перевели на артезианские источники.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Безопасность труда и предупреждение профессиональных заболеваний.

И иные сферы: промышленная, ядерная, радиационная безопасность.

Андрей Богадель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Четко теперь определено, кто за что отвечает. Как мы часто говорим: личность, общество, государство, и это прослеживается точно так же здесь. Есть семья, ячейка общества, и отдельно определено, кто ответственен за это. Есть предприятия, совет директоров, есть отрасли, есть регионы. Понятно, есть глава государства, который отвечает в целом за существование нашей страны, за ее внутреннюю и внешнюю политику, за все эти сферы жизнедеятельности, в которых мы с вами сегодня находимся. Поэтому я считаю, Директива принята очень вовремя, очень своевременно, и те изменения, которые там учтены, дают отправную точку для того, чтобы двигаться дальше. Но самое главное, что надо понимать: это не догма, а руководство к действию. Это должно подтолкнуть всех на выполнение этих задач, тех 11 основополагающих направлений, которые указаны в этой Директиве".

Директива выстраивает и ответственность. Уровень первый: гражданин. Второй: руководитель организации - ответственность в трудовом коллективе. Третий: руководитель госоргана. Уровень четвертый: руководитель местного исполкома - ответственность на территориальном уровне.

Цифровая грамотность - элемент национальной безопасности

В 2025 году ущерб от киберпреступлений в Беларуси составил около 80 млн рублей. От рук кибермошенников пострадали более 22 тыс. человек. Государство обозначило: без цифровой грамотности населения сегодня национальная безопасность полноценно не работает. Поэтому в Директиве появилось требование проводить информационно-разъяснительную работу, включая вопросы цифровой гигиены и защиты персональных данных. В 2025 году пресечена деятельность 39 интернет-магазинов по продаже наркотиков. К ответственности привлечены свыше 700 распространителей. При этом, по данным МВД, 95 % сделок по продаже наркотиков происходит именно в интернете. Вот она, арифметика нового времени. Наркоторговля ушла с улиц в мессенджеры. Директива включает противодействие незаконному обороту наркотиков в интернете в число приоритетных направлений.

Страна выросла, проблемы выросли вместе с ней. Сегодня государство бьется не только за ответственного токаря, но и за ответственного пользователя в области цифровых данных. Директива № 1 вбирает в один документ все возможные риски XXI века: от фейков в телеграм-каналах до миграционных потоков и экологических угроз. Сегодня безопасность начинается с цифровой грамотности. Так что это не только каска на голове, а еще и то, что у тебя в голове.