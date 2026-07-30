Обновленная инфраструктура и современные классы - как школы Минска готовятся к новому учебному году

В школах и гимназиях Беларуси активно продолжаются ремонтные работы. Задача - за каникулы подготовить учебные заведения к новому сезону и получить паспорт готовности до 20 августа. Этот документ подтверждает, что все условия по санитарному состоянию и безопасности выполнены.

Младшие школьники столичной гимназии № 5 в новом учебном году сядут за парты в обновленном здании. Здесь капитальный ремонт начался еще в сентябре 2025-го. На сегодняшний день обновлен и утеплен фасад, изменены внешние конструкции, появились спортивная и игровая площадки, а также зона для изучения правил дорожного движения. Проведены и работы по благоустройству.

Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 г. Минска: "У нас здесь учатся учащиеся с 1-го по 3-й класс, 90 человек на каждой параллели. В этом году будет 60 первоклашек: три класса по 20 человек. Дети ждут с нетерпением, родители готовы прийти помочь навести порядок к 1 сентября".

Более 12 тыс. кв. метров - такова площадь застройки школы № 180 Центрального района города Минска. Здесь перед началом учебного года основные ремонтные работы - это обновление фасада, а также модернизация спортивного зала.

1 сентября в учебном заведении за парты сядут более 1 тыс. школьников, из них практически 100 первоклассников.

"Работники строительных организаций, которые вышли на площадку и ведут ремонтные работы, очень ответственные люди. Они выполняют свою работу качественно и самое главное - в срок", - отметила директор СШ № 180 г. Минска Наталья Нарбунтович.

Всего свои двери распахнут более 2,5 тыс. школ и гимназий страны. Из них около 240 - в столице. Учеников ждет обновленная инфраструктура и современные учебные классы.

"На капитальный ремонт и модернизацию из бюджета города Минска выделено чуть более 78 млн. руб. К новому учебному году после комплексного капремонта и модернизации будут введены 2 учреждения образования, также будет полностью модернизирован межшкольный стадион, который находится между школами № 207 и 215 Московского района Минска. Что касается текущего ремонта, то на эти цели из бюджета города выделено чуть более 119 млн рублей", - привел цифры зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович.

С 1 сентября в 20 школах и гимназиях страны полностью меняют подход к обучению. Восьмиклассники начнут углубленно учить точные науки - физику, математику, химию и биологию. Привычные журналы и дневники заменяет единая цифровая платформа "Электронная школа". Для учеников и родителей это быстрый доступ к оценкам и домашним заданиям в один клик. Такие технологии не просто удобны, это реальные инвестиции в будущее юных белорусов.