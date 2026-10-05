Обновленная инфраструктура, награды за труд, конкурс караваев - Шклов готовится принять "Дожинки"

По традиции осенью в регионах чествуют тружеников села. Они, несмотря на капризы погоды, успешно справились с уборкой хлеба, сделав общий каравай еще весомее. Кроме того, они обеспечили страну овощами и фруктами.

10 октября Шклов готовится принять фестиваль-ярмарку тружеников села "Дожинки-2026". Лучшим вручат награды за труд.

Шкловский район

Когда четверть века в сельском хозяйстве - это уже не про опыт, а про отношение к земле. Сейчас Андрей Григорьев уже и не представляет, что выбрал бы иной путь, как не пойти по стопам родителей.

Андрей Григорьев

Андрей Григорьев, механизатор ЗАО "Большие Славени":

"Сам я местный. Отец был водителем, мать - животновод. Меня потянуло на более мощную технику. Лет 25 работаю. Были рекорды. Даже от Президента Беларуси получил автомобиль".

С таким отношением к работе - и результаты. Справились с уборкой хлеба, взялись за укрепление кормовой базы.

Ремонт техники

Настоящим подспорьем для аграриев района стало открытие в 2026 году райагросервиса. Помогали уже в этом сезоне хлеборобам с ремонтом техники. То, что раньше могли починить только на больших спецпредприятиях, теперь делают на месте.

Директор РУП "Шкловский райагросервис" Сергей Низовец отметил, что теперь могут отремонтировать любую технику: от трактора до погрузчика.

Кстати, отличная база и для практики: сейчас ее проходят студенты мехфака БГСХА под руководством начальника цеха. В этом году он не только готовил технику к работе в полях, но и на себе ощутил нелегкий труд хлебороба.

Владимир Попков

Владимир Попков, начальник цеха РУП "Шкловский райагросервис":

"Мы не только ремонтируем, но и сами принимали участие в уборочной кампании. От нашей организации было три экипажа".

Экономика - локомотив преобразований в соцсфере

Экономика должна стать локомотивом в преобразовании социальной сферы в таких районах. На это не раз обращал внимание Президент, в том числе посещая Шкловский район. Удалось многое. На новый уровень вышла районная система здравоохранения.

"Проведен капитальный ремонт главного корпуса и пристройки к поликлинике. Заменено все технологичное оборудование", - рассказал Александр Лобов, главврач Шкловской ЦРБ.

К "Дожинкам" Шклов получил дополнительный лоск: обновили свыше 100 тыс. кв. м дорожного покрытия, отремонтировали пешеходные дорожки, тротуары.

Главным подарком жителям района станет обновленный центр социального обслуживания населения. Здесь откроется швейная мастерская, спортзал. А главное - это новый уровень комфорта.

Главной локацией праздника станет центральная площадь Шклова, где развернется церемония награждения лидеров уборочной, а еще большая ярмарка. Торговые ряды на областных "Дожинках" в Шклове растянутся на 1,5 км, ожидают свыше 500 артистов, парад сельскохозяйственной техники и конкурс караваев. Организаторы обещают, будет очень интересно и вкусно.