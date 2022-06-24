Обновленная к 140-летию Янки Купалы Вязынка встречает гостей

Обновленная к 140-летию Купалы встречает и его малая родина Вязынка! Музей под открытым небом воссоздает атмосферу места, в котором в 1882 году на свет появился будущий поэт. Живописный ландшафт, деревянные постройки бывшего поместья, зона массовых гуляний и памятник песняру. В этом году реконструирован экспозиционный комплекс - здание музея, в котором хранятся литературно-документальные композиции-посвящения Купале. Аутентичная постройка - амбар 19 века - преобразована в выставочное пространство.