3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Обновленная к 140-летию Янки Купалы Вязынка встречает гостей
Обновленная к 140-летию Купалы встречает и его малая родина Вязынка! Музей под открытым небом воссоздает атмосферу места, в котором в 1882 году на свет появился будущий поэт. Живописный ландшафт, деревянные постройки бывшего поместья, зона массовых гуляний и памятник песняру. В этом году реконструирован экспозиционный комплекс - здание музея, в котором хранятся литературно-документальные композиции-посвящения Купале. Аутентичная постройка - амбар 19 века - преобразована в выставочное пространство.
Мемориальный заповедник Вязынка - один из филиалов Государственного литературного музея Янки Купалы. Знаковыми местами в купаловском маршруте являются Яхимовщина, Окопы и Левки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все