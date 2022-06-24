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Обновленная к 140-летию Янки Купалы Вязынка встречает гостей

Обновленная к 140-летию Купалы встречает и его малая родина Вязынка! Музей под открытым небом воссоздает атмосферу места, в котором в 1882 году на свет появился будущий поэт. Живописный ландшафт, деревянные постройки бывшего поместья, зона массовых гуляний и памятник песняру. В этом году реконструирован экспозиционный комплекс - здание музея, в котором хранятся литературно-документальные композиции-посвящения Купале. Аутентичная постройка - амбар 19 века - преобразована в выставочное пространство.

Мемориальный заповедник Вязынка - один из филиалов Государственного литературного музея Янки Купалы. Знаковыми местами в купаловском маршруте являются Яхимовщина, Окопы и Левки.

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