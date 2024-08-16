Обновленная конструкция Telelift ускорит процесс перемещения литературы в Национальной библиотеке Беларуси

В настоящее время акцент на то, чтобы эту систему сделать более доступной, более мобильнойс точки зрения удобства пользователя. Мы идем по пути программного обеспечения. Программное обеспечение позволит этот комплекс каким-то образом довести до текущих каких-то современных требований, в том числе в перспективе выход на некое мобильное приложение

Дмитрий Семижон, главный инженер Национальной библиотеки Беларуси