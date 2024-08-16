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Обновленная конструкция Telelift ускорит процесс перемещения литературы в Национальной библиотеке Беларуси
Библиотечные технологии и инновации. В Национальной библиотеке проходит модернизация Telelift. Монорельсовая система соединяет хранилище с читальными залами. Обновленная конструкция ускорит процесс перемещения литературы между этажами. Telelift сможет двигаться вертикально и горизонтально, при этом книга остается в фиксированном положении. Достаточно указать читальный зал, и тележка с изданием отправится в пункт назначения.
В настоящее время акцент на то, чтобы эту систему сделать более доступной, более мобильнойс точки зрения удобства пользователя. Мы идем по пути программного обеспечения. Программное обеспечение позволит этот комплекс каким-то образом довести до текущих каких-то современных требований, в том числе в перспективе выход на некое мобильное приложение
Старая система отработала 18 лет. За это время сменилось уже не одно поколение электронных компонентов. Появились новые конструкторские решения. Повысились эксплуатационные характеристики оборудования. Надеюсь, новая система отработает не меньше, а больше.
Над решением по реставрации системы транспортной доставки изданий работали совместно с архитектором главной библиотеки страны Виктором Крамаренко.
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