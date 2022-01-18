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Обновленная поликлиника № 1 в Молодечно: новый уровень оказания медицинской помощи

Обновленная поликлиника № 1 в Молодечно опять принимает пациентов. Во время капитального ремонта там укрепили стены и отремонтировали крышу, заменили плитку и двери. Благоустроили также территорию, на подъезде расширили дорогу, появились парковочные места. На новый уровень вышло и оказание медицинской помощи: установили новый аппарат для ультразвукового исследования и цифровой маммограф. Сейчас работают над кабинетом компьютерной томографии.

Кардиология и хирургия, офтальмология, реабилитация - специализированную помощь первая поликлиника оказывает по разным направлениям. Медучреждение рассчитано на 800 посещений в смену.

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