Обновленная поликлиника № 1 в Молодечно: новый уровень оказания медицинской помощи

Обновленная поликлиника № 1 в Молодечно опять принимает пациентов. Во время капитального ремонта там укрепили стены и отремонтировали крышу, заменили плитку и двери. Благоустроили также территорию, на подъезде расширили дорогу, появились парковочные места. На новый уровень вышло и оказание медицинской помощи: установили новый аппарат для ультразвукового исследования и цифровой маммограф. Сейчас работают над кабинетом компьютерной томографии.