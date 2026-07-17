Обновленный амфитеатр, медиафасад и подсветка: как Витебск преобразился к "Славянскому базару"

Витебск вновь встречает гостей и участников Международного фестиваля искусств "Славянский базар". О том, как преобразился город к одному из главных культурных событий года, рассказал заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета Виктор Глушин.

Фестиваль, который уже столько лет подряд удивляет даже бывалых зрителей, в 2026 году приготовил немало сюрпризов. Но самому Витебску есть чем гордиться и без праздника: недавно город признан самым зеленым в стране по версии профильного министерства. Цифра в 1,5 млн цветов говорит сама за себя. И это созвучно со строчками из знаменитого гимна - "Все цветы июля" здесь не просто слова, а реальность.

История длиною в жизнь

Для многих витебчан "Славянский базар" - это не просто событие, а часть биографии. Виктор Глушин, коренной житель Витебска, помнит фестиваль с самого его зарождения: "Когда фестиваль зарождался, я жил в этом городе и помню те времена, где люди заполоняли улицы города и под каждым кустом устраивали себе и стол, и дом, как говорится. Отмечали "Славянский базар", в город выходили с кастрюльками, котлетами. Это было что-то такое народное, массовое".

Сам заместитель председателя горисполкома в молодости выходил на сцену "Славянского базара" в составе коллективов Центра культуры Витебска. Сегодня он уже по другую сторону - организует праздник, но трепетное отношение к фестивалю осталось.

Летний амфитеатр: что нового?

Главная площадка фестиваля - Летний амфитеатр - встретит зрителей в обновленном виде. В этом году здесь полностью заменили сиденья: теперь они раскладные, что позволяет не только комфортно сидеть, но и танцевать во время особенно зажигательных песен.

"Мы поменяли сиденья на "Славянском базаре", теперь, мне кажется, стало намного удобнее. Раскладные сиденья позволяют и комфортно себя чувствовать, и, если необходимо, подняться, немного потанцевать", - рассказал Виктор Глушин.

Преобразилась и крыша амфитеатра. Металлические конструкции отремонтировали и перекрасили, поликарбонат очистили. Но главная новинка - подсветка, которая превратила крышу в настоящий медиафасад. С высоты птичьего полета амфитеатр теперь расцвечивается разными красками.

Обновилась и площадка перед амфитеатром, она стала более комфортной и уютной. Теперь здесь будут проходить мероприятия не только во время фестиваля. Не отстает и концертный зал, прошедший реконструкцию, также улучшились условия и на центральном спортивном комплексе.

Город зажигает огни

Особое внимание в этом году уделили световому оформлению Витебска. Над этим работали весь год. Теперь вечерний город становится настоящей сказкой: зажигаются не только огни амфитеатра, но и целые световые инсталляции по всему Витебску.

На проспекте Фрунзе появились световые консоли в виде символа фестиваля - василька. Аналогичные конструкции установили на Московском проспекте, улице Калинина и в парке Победителей. Возле горисполкома теперь красуется подсвеченный герб города - отличное место для памятных фотографий.

"Гуляя по Витебску, можно собирать световые эффекты. Если сфотографироваться возле герба, сразу понятно без слов: ты в городе Витебске", - отметил Виктор Глушин.

Самой же яркой "звездой" светового оформления обещает стать иллюминация, создающая эффект звездного неба на улице Суворова. Это уже стало хитом соцсетей и одной из главных фотозон фестиваля.

Витебск растет, хорошеет и с каждым годом находит новые способы удивлять гостей. Команда, работающая над фестивалем, - это люди, искренне влюбленные в свой город и "Славянский базар". Тысячи зрителей уже оценили обновленные площадки, а вечерняя прогулка по Витебску стала отдельным развлечением, которое организаторы советуют не пропускать.

Фестиваль продолжается, впереди новые концерты, встречи и открытия.