3.32 RUB
3.53 USD
3.71 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Обновленный памятник на месте воинского захоронения времен ВОВ открыли в Дубровенском районе
Обновленный памятник на месте воинского захоронения времен Великой Отечественной войны открыли в Дубровенском районе.
Там покоится почти 2 тыс. красноармейцев. Монумент удалось восстановить благодаря проекту "Адреса Победы".
С сентября 1943-го по июнь 1944-го в этой местности стоял фронт, шли кровопролитные бои. Именно здесь началась операция "Багратион".
В тридцати воинских захоронениях, которые находятся на территории района, похоронено более 40 тыс. защитников.
Вместе с белорусами память тех, кто добывал Победу, почтила большая делегация из Смоленской области.
Анна Ходунова, учащаяся СШ № 1 г. Дубровно:
"Я очень благодарна воинам-освободителям, которые освободили эту землю, дали нам мирное небо над головой".
"В составе делегации студентов и общественных организаций мы приехали на памятную землю, чтобы поучаствовать в таких важных мероприятиях", - рассказал Даниил Филиппов, представитель делегации Смоленской области.
Открытие памятника приурочено к юбилею со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Также состоялась диалоговая площадка, на которой обсудили совместные проекты Беларуси и России, в том числе по сохранению исторической правды.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС
Как отреагировал Президент Беларуси на предложение дать профессорам зарплату шахтера
Президент Беларуси о финансировании науки: Будет результат - бесплатно работать никто не будет
Президент Беларуси отметил колоссальную недоработку правительства в сопровождении научной сферы
Политика
Все
Общество
Все
"Надеюсь вернуться в Беларусь" - какой жест Александра Лукашенко сербы запомнили навсегда
Кость в горле Вашингтона - почему западный лагерь был недоволен созданием Союзного государства
Трагедия на Немиге - среди кого искали виноватых и как беда объединила людей
"Заигрался": как белорусский военный передавал секретную информацию польским спецслужбам
В мире
Все
Тысячи митингующих собрались у здания парламента Южной Кореи
Ночные очереди к стоматологу, 7,5 млн ожидающих медобслуживания - какими провалами прославился Сунак
Гражданам Беларуси в Республике Корея напомнили номер посольства для связи
Южнокорейская оппозиция призвала привлечь президента к ответственности
Регионы
Все
Происшествия
Все