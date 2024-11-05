Обновленный памятник на месте воинского захоронения времен ВОВ открыли в Дубровенском районе

Обновленный памятник на месте воинского захоронения времен Великой Отечественной войны открыли в Дубровенском районе.

Там покоится почти 2 тыс. красноармейцев. Монумент удалось восстановить благодаря проекту "Адреса Победы".

С сентября 1943-го по июнь 1944-го в этой местности стоял фронт, шли кровопролитные бои. Именно здесь началась операция "Багратион".

В тридцати воинских захоронениях, которые находятся на территории района, похоронено более 40 тыс. защитников.

Вместе с белорусами память тех, кто добывал Победу, почтила большая делегация из Смоленской области.

Анна Ходунова, учащаяся СШ № 1 г. Дубровно:

"Я очень благодарна воинам-освободителям, которые освободили эту землю, дали нам мирное небо над головой".

"В составе делегации студентов и общественных организаций мы приехали на памятную землю, чтобы поучаствовать в таких важных мероприятиях", - рассказал Даниил Филиппов, представитель делегации Смоленской области.