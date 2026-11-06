Обновленный учебный центр Военной академии начал работу в Борисовском районе

В Борисовском районе после обновления открыли учебный центр Военной академии Беларуси. Он включает множество объектов для обучения будущих офицеров: вододром, трассу для пилотирования дронов, район огневых позиций артиллерии и многое другое.

Первыми к занятиям по боевой подготовке приступили курсанты, которые отрабатывали приемы перемещения по полю боя, штурм в городе, стрельбу из боевых машин, управление дронами, эвакуацию раненых и многое другое. Среди тех, кто открывал центр, были генералы, в разные годы возглавлявшие ведущий военный вуз и руководившие развитием боевой подготовки Вооруженных Сил, а также министр обороны Виктор Хренин.

Министр напомнил слова Президента о том, что на Беларусь регулярно оказывается гибридное давление. "Чтобы ситуация не переросла в горячую фазу, в Вооруженных Силах мы делаем акцент на структурных преобразованиях, на наращивании боевого потенциала, боевого компонента, насыщении Вооруженных Сил современными образцами вооружения, военной и специальной техники, - сказал Хренин. - Более 70 % учебного времени занимает практика. Мы четко понимаем, что в войска должен приходить офицер не с сырым представлением, а с хорошо отточенными, отработанными навыками: в стрельбе, вождении, управлении, знании всех тех тонкостей, которые сегодня применяются в бою".

Виктор Хренин также рассказал о приоритетах в развитии армии. Сегодня акцент делается на структурных преобразованиях, наращивании боевого потенциала, а также насыщении Вооруженных Сил современными образцами военной и специальной техники. Только за 2026 год на вооружение принято более 80 образцов, а в войска поступило свыше 10 тыс. различных образцов для эксплуатации и обучения.