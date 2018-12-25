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Общество
Обновленное здание межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз открылось в Орше
25.12.2018
15:10
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Поданы документы о регистрации инициативной группы Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты
18 часов назад
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20 часов назад
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2 часа назад
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3 часа назад
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3 часа назад
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ВТБ (Беларусь) в 1,6 раза увеличил число привлеченных вкладов
24 часа назад
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30.10.2024
11:40
В Беларуси с ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Расскажем, на сколько
30.10.2024
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29.10.2024
12:49
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Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
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Табачный гигант Philip Morris закрывает завод в Германии
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КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Токио, Вашингтон и Сеул осудили
Недавно
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
5 часов назад
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Где в Минске включат новую иллюминацию
18 часов назад
БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве
19 часов назад
Нюансы белорусской истории разобрали педагоги на семинаре "Справедливая история" в Минске
21 час назад
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21 час назад
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
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14:40
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