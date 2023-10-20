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Обновленное здание столичного управления по гражданству и миграции открыло двери для посетителей

Обновленное здание столичного управления по гражданству и миграции открыло свои двери для посетителей. Могут получить документы, удостоверяющие или подтверждающие личность, встать на учет, обратиться за помощью в оказании услуг минчане, иностранные граждане и лица без гражданства.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
С каждым годом все больше и больше иностранных граждан обращаются для того, чтобы стать гражданином Республики Беларусь. От оснащенности, от умения разговаривать с людьми, от их доброжелательности зависит и отношение к нашей стране. Сегодня мы можем не просто оказывать помощь, чтобы гражданин пришел сюда на любую административную процедуру, мы готовы оказать по месту жительства гражданина, если он к нам обратится.

В день открытия обновленного здания лучшие представители службы получили награды, а ветераны - памятные подарки.

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