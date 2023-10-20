Обновленное здание столичного управления по гражданству и миграции открыло двери для посетителей

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

С каждым годом все больше и больше иностранных граждан обращаются для того, чтобы стать гражданином Республики Беларусь. От оснащенности, от умения разговаривать с людьми, от их доброжелательности зависит и отношение к нашей стране. Сегодня мы можем не просто оказывать помощь, чтобы гражданин пришел сюда на любую административную процедуру, мы готовы оказать по месту жительства гражданина, если он к нам обратится.