Обновленную заставу "Песчатка" открыли на белорусско-польской границе

После масштабного ремонта улучшились не только возможности, но и быт военных. Отреконструировали казармы и дом, где живут офицеры. К празднику 7 Ноября им сделали еще один необычный подарок. Какой, расскажет Мария Тройнич.





Погранзаставу "Песчатка" обновили

Здесь несут службу днем и ночью. Протяженность участка пограничной заставы "Песчатка" - 13 километров. Сегодня на охране государственных рубежей появились новые возможности.

Таких сработок за сутки на заставе может быть около десяти. Поэтому охрана белорусско-польской границы - работа для выносливых. Солдат-срочник Егор Конько на заставе "Песчатка" почти полтора года. Через 16 дней увольняется в запас. Правда, на этом его служба в погранвойсках не закончится. Он собирается ее продолжить уже по контракту и в родном городе.

Егор Конько, командир отделения погранзаставы "Песчатка":

"У меня было максимум семь сработок. На каждую приходилось выезжать. Не важно, дальний участок это или ближний. Это может быть сработка от ветра, от животного. Но мы все время выезжаем и проверяем каждый участок, который срабатывает".

Большим помощником для солдат стала интеллектуальная система "Ворон". Она сама определяет причину срабатывания сигнализации. После реконструкции заставы улучшились и условия проживания военнослужащих. А еще парк техники пополнился новым грузовиком "Волот". Машину специально разработали для пограничников: она легко проходит по кустарникам и болотам.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

"В следующем году переходим на соседнюю пограничную заставу. И так в пограничной группе мы одну-две пограничных застав в год модернизируем. У нас цикличность. В прошлом году мы модернизировали 15-ю заставу. У нас есть план и где-то раз в восемь лет застава подвергается модернизации. Потому что приходит новая техника, новое оборудование".



Масштабную реконструкцию заставы провели за счет Федерации профсоюзов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Федерация профсоюзов сегодня участвует во многих проектах, которые очень важны и социально значимы в нашей стране. Каждый день мы видим, что происходят в том или ином регионе. Военные конфликты и это говорит о том, что наша оборона и безопасность была на самом высоком уровне".

